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25 апреля старшеклассники и студенты напишут «Диктант Победы»

25 апреля 2025 06:51
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Мероприятия по празднованию Великой Победы играют ключевую роль в противодействии фальсификации истории. Диктант на тему событий Великой Отечественной войны пройдет 25 апреля в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 апреля старшеклассники и студенты напишут «Диктант Победы»-2

Напишут «Диктант Победы» старшеклассники и студенты. Чтобы показать уровень исторической грамотности, за 45 минут предстоит выполнить 25 заданий. Их разработали в Институте истории и Национальной библиотеке Беларуси. Итоговый рейтинг определит победителей проекта: три на районном и 15 на областном уровне. Сто лидеров республиканского рейтинга получат памятные сертификаты.

# День Победы

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