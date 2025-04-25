25 апреля старшеклассники и студенты напишут «Диктант Победы»

Мероприятия по празднованию Великой Победы играют ключевую роль в противодействии фальсификации истории. Диктант на тему событий Великой Отечественной войны пройдет 25 апреля в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напишут «Диктант Победы» старшеклассники и студенты. Чтобы показать уровень исторической грамотности, за 45 минут предстоит выполнить 25 заданий. Их разработали в Институте истории и Национальной библиотеке Беларуси. Итоговый рейтинг определит победителей проекта: три на районном и 15 на областном уровне. Сто лидеров республиканского рейтинга получат памятные сертификаты.