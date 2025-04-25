80 тысяч учителей в Польше потеряют право на отпуск по болезни

Польские педагоги с большим стажем возмущены новостью об отмене льгот, в частности, права на ежегодный оплачиваемый отпуск по болезни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польском союзе учителей заявили, что законопроект лишит более 80 тысяч педагогов права на больничный в 2025 году, и назвали его дискриминационным. Согласно документу, принятому еще во времена правления партии «Право и справедливость», учителя, имеющие право на досрочную пенсию, но не выходящие на нее, потеряют возможность пропустить работу по болезни.