Культурно-просветительская акция «Библионочь» стартует вечером 25 апреля

Погрузиться в мир книг и вдохновения. Библиотеки по всей стране проведут культурно-просветительскую акцию. Уже 25 апреля вечером учреждения распахнут свои двери для любителей литературы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все подготовили для своих гостей необычную программу, но основная тема – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В республиканской научной медицинской библиотеке для гостей организуют «вечеринку здоровья». А на интерактивной выставочной площадке посетители узнают об истории военной медицины

Марина Пшибытко, заместитель директора по научно-методической работе ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека»:

У нас уже есть свои постоянные поклонники, которые с нетерпением ждут нашу «Библионочь» каждый год. В год 80-летия Победы главное мероприятие вечера – это интерактивная выставочная площадка «Под огнем и скальпелем». Здесь посетители нашей «Библионочи» смогут пообщаться с участниками, реконструкторами военно-исторической реконструкции, которые с поразительной точностью воссоздают образы военных медиков.

Порадует интересной программой своих гостей и Национальная библиотека Беларуси. Запланированы лекции, встречи с писателями. В атмосферу праздничных дней посетителей перенесет музыкально-поэтическая программа и камерный спектакль.