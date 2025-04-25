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Большие выходные у белорусов: как будут работать поликлиники, почта и транспорт

25 апреля 2025 06:31
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Впереди большие выходные. Радуницу белорусы отметят 29 апреля, а 1 и 9 мая – официально выходные дни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большие выходные у белорусов: как будут работать поликлиники, почта и транспорт-2

На 26 апреля намечен перенос рабочего дня с понедельника 28 апреля. В Минтруда напомнили: организациям предоставлено право с учетом специфики деятельности переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

Большие выходные у белорусов: как будут работать поликлиники, почта и транспорт-4

В связи с выходными и праздничными днями изменяется график работы учреждений здравоохранения. Так, амбулатории, поликлиники и аптеки 26 апреля открыты как в обычный рабочий день, в понедельник будут работать по графику субботы, а на Радуницу – как в праздничный день.

Большие выходные у белорусов: как будут работать поликлиники, почта и транспорт-6

Аналогичный график предусмотрен также для больниц и республиканских научно-практических центров. Приемные отделения, травмпункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.

Большие выходные у белорусов: как будут работать поликлиники, почта и транспорт-8

В большие выходные изменится режим работы общественного транспорта. Так, в Минске перевозчики будут работать: 26 и 30 апреля, 8 мая – по расписанию пятницы, 28 и 29 апреля, 1 и 9 мая – по расписанию воскресенья. Пассажиропоток на Радуницу всегда особенно увеличен, поэтому в этот день повсеместно откроются дополнительные автобусные маршруты.

Обнародовала график работы на праздники и «Белпочта». Так, 30 апреля отделения связи будут открыты по обычному графику, с той лишь особенностью, что работать будет один человек, а режим сократится на час. 1 и 2 мая будут открыты только дежурные отделения, список которых опубликован на сайте предприятия.

# Праздник в городе

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