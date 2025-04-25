Генеральные репетиции парада пройдут в Минске 2 и 6 мая. Где ограничат движение транспорта

Генеральные репетиции военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в Минске 2 и 6 мая, информирует Минобороны Республики Беларусь.

Профильное ведомство сообщает, что в эти дни в белорусской столице на некоторых улицах ограничат движение всех видов транспорта.

2 и 6 мая техника механизированной колонны будет выстраиваться на улице Ситариновская. В связи с этим с 16:50 движение транспорта ограничат на улицах Основателей и Стариновская.

С 17:50 в действие будет введено поэтапное ограничение движения по пути следования колонны: ул. Стариновская — просп. Независимости — просп. Машерова. Ожидаемое время перекрытия составит примерно 1,5 часа.

С 21:50 поэтапно вводится ограничение движения транспорта по следующему маршруту: просп. Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — просп. Победителей — ул. Орловская — ул. Сурганова — просп. Независимости. Для повторного прохождения механизированная колонна с ул. Сурганова повернёт направо на просп. Независимости и далее будет двигаться по тому же маршруту.

Начало движения техники, перевозящей пешие парадные расчеты, ориентировочно в 18:40. Маршрут движения: ул. Рогачевская — просп. Независимости — МКАД (внешнее кольцо) — просп. Победителей — ул. Саперов — ул. Тимирязева — просп. Машерова.

Далее колонна будет заходить на места стоянки, организованные на ул. Игнатенко, Тарханова, Гвардейская и Грибоедова.

Возвращение техники пеших парадных расчётов – после окончания репетиции по маршруту: ул. Игнатенко — просп. Победителей — МКАД (внутреннее кольцо) — просп. Независимости — ул. Рогачевская.

Сообщается, что движение будет открываться по мере прохождения хвоста вышеуказанных колонн.

Всего в параде в Минске 9 мая участие примут более 4 тысяч человек. Будет представлено свыше 200 единиц боевой техники. Традиционно планируется и воздушный парад.