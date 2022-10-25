Минобороны: на срочную службу отправятся около 10 тысяч призывников

Новости Беларуси. Отправка в войска новобранцев продолжается в Беларуси. В 2022 году призывная кампания проходит без нововведений. Число призывников – на уровне прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Отправка в войска новобранцев продолжается в Беларуси. В 2022 году призывная кампания проходит без нововведений. Число призывников – на уровне прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодые люди прибывают в военкомат для прохождения медосмотра, после чего отправляются в войска. Специализацию определяют в зависимости от состояния здоровья и от результатов тестирования накануне. Так, в Брестском областном военкомате ежедневно пополнение составляет порядка 200 человек. География прохождения службы – практически вся Беларусь. Силы специальных операций – в числе первых, кто набирает призывников.
Егор Лебедевский, призывник:
Это же Вооруженные Силы Республики Беларусь. Я буду стоять в первых рядах на защите своей Родины, когда сюда придут враги. Неважно, кто, но я буду в первых рядах. Времена неспокойные, а навыки – это очень нужное. И это элита, это десантно-штурмовая бригада.
Максим Хвирисюк, начальник направления призыва на военную службу военного комиссариата Брестской области:
Фейки на то и фейки, чтобы им не верить. Данная призывная кампания проводится как обычно, на основании указа Президента. Определены сроки, определено количество граждан. То, что разгоняют и негосударственные средства массовой информации, и иные СМИ, этому верить не нужно. Граждане будут проходить службу на территории Республики Беларусь, в пунктах постоянной дислокации воинских частей.
По прибытии к месту службы все призывники пройдут двухнедельную изоляцию. Военную присягу новобранцы примут 19 ноября. По данным Министерства обороны, на срочную службу этой осенью будут призваны около 10 тысяч человек. Примерно две сотни молодых людей отслужат в резерве.