Минобороны: на срочную службу отправятся около 10 тысяч призывников

Новости Беларуси. Отправка в войска новобранцев продолжается в Беларуси. В 2022 году призывная кампания проходит без нововведений. Число призывников – на уровне прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди прибывают в военкомат для прохождения медосмотра, после чего отправляются в войска. Специализацию определяют в зависимости от состояния здоровья и от результатов тестирования накануне. Так, в Брестском областном военкомате ежедневно пополнение составляет порядка 200 человек. География прохождения службы – практически вся Беларусь. Силы специальных операций – в числе первых, кто набирает призывников.

Егор Лебедевский, призывник:

Это же Вооруженные Силы Республики Беларусь. Я буду стоять в первых рядах на защите своей Родины, когда сюда придут враги. Неважно, кто, но я буду в первых рядах. Времена неспокойные, а навыки – это очень нужное. И это элита, это десантно-штурмовая бригада.

Максим Хвирисюк, начальник направления призыва на военную службу военного комиссариата Брестской области:

Фейки на то и фейки, чтобы им не верить. Данная призывная кампания проводится как обычно, на основании указа Президента. Определены сроки, определено количество граждан. То, что разгоняют и негосударственные средства массовой информации, и иные СМИ, этому верить не нужно. Граждане будут проходить службу на территории Республики Беларусь, в пунктах постоянной дислокации воинских частей.