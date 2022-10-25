Лазуткин: «Польским силовым структурам очень выгодно бороться с белорусской угрозой. За неё же платят сверхурочно»

В октябре Польша заявила о завершении строительства забора на границе с Беларусью. Об этом сообщил правительственный полномочный представитель по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарын, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, «нелегальный въезд в Польшу в настоящее время невозможен» и «польская граница сегодня самая защищенная в Европе». Сейчас польская сторона устанавливает столбы под камеры внешнего наблюдения, кабели питания и датчики. Как сообщает Пограничная стража МВД Польши, участки забора, полностью оснащенные электронными системами, будут последовательно сдаваться в эксплуатацию. Строительство укреплений, по официальным источникам, уже обошлось Польше в 1,6 миллиарда злотых (или около 350 миллионов долларов). Однако, как отмечают специалисты, стоимость укреплений и всего комплекса охранных мероприятий гораздо выше. Подробности у Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Как отмыть деньги на стройке? Любой строитель вам расскажет, что главное начать – по одной смете, а дальше смета постоянно растет, потому что бросить уже нельзя, иначе стройка теряет смысл. В итоге получается в 2-3 раза дороже. Примерно это сегодня происходит и с польским забором на границе. В 2021 году в него заложили смету 340 миллионов долларов – это стоимость железных секций 5,5 метра в высоту и электронной начинки. Почему его начали строить? У Польши были прекрасные отношения с Трампом, а Трамп пытался построить такой же забор в Мексике. Все это было на слуху, и когда в Польшу побежали нелегальные мигранты, передовые американские методы решили применить и у нас.

Андрей Лазуткин:

Что интересно, на мексиканской границе дежурят не только полиция и армия США, но и люди, которые себя называют волонтерами. Это такие добровольные помощники полиции с оружием, которые помогают ловить мигрантов. Дело вроде хорошее, только в американской левой прессе их почему-то называют расистами. То есть люди туда едут как на сафари: это же интересно – ловить мигрантов. То есть мало построить стену, точную копию, как у Трампа, надо еще поставить туда отморозков, не военных, а людей, которые приказы исполняют очень своеобразно. И вот Польша изобрела такую замечательную вещь, как тероборона, которую поставили на белорусскую границу. Сегодня их там держат вместо регулярной армии. Что это такое? Вас забирают с работы на две недели, зарплата идет, а вы сидите в лесу и получаете доплату за боеготовность. Это дешевле, чем держать там регулярные польские части – их, наоборот, вывели. Зато появились такие приятные бонусы, как пьянки, драки и неуставщина. Кроме того, задачи у белорусской границы выполняет польская полиция, тоже на ротации, там их самолеты и вертолеты. Например, красиво летает американский «черный ястреб» Black Hawk – помните, был такой фильм про американских морпехов в Сомали?

Андрей Лазуткин:

У поляков все так же круто, только вертолет один. И дело в том, что все это не приспособлено для охраны границы, они собирали с бору по сосне, например, из морской охраны, поэтому авиационная группа летает из удаленных мест базирования, например, из Гданьска, а это 400 километров в одну сторону, сжигая топливо и ресурс. При этом сухопутную группировку поляки сократили. Год назад было больше 13 тысяч человек, сегодня – около 3,5 тысячи. Как можно догадаться, причина – это начало СВО, польскую армию сегодня переключили на другие задачи, людей им не хватает. Но суть в том, что закрыть границу стоит гораздо дороже, чем 340 миллионов долларов по смете. И если прикинуть объем сверхурочных расходов бюджета, которые идут на войско польское, на полицию, на компенсацию затрат в районах, где ввели военное положение, Польше забор обошелся уже примерно в миллиард долларов. В 2021 году они потратили совокупно 460 миллионов с учетом всех прямых и косвенных расходов и в 2022 году – еще 350 миллионов. И пока там нет электроники, это просто железные палки, которые охраняют военные. Их можно перелезть, например, спилить дерево или прийти с алюминиевой стремянкой, как делают мигранты. А как говорят, если поставить и отладить электронную систему, это будет еще миллионов 500 сверху, потому что датчики будут установлены возле секций и они стоят гораздо дороже, чем просто металл.

Андрей Лазуткин:

Как устроен сам забор? Сверху решетка, а снизу забор идет под землей – там примерно метр бетона и сваи на 4-5 метров в глубину. Строили с расчетом, что могут быть подкопы, а это главный способ перехода границы в Мексике – по подземным туннелям. Наверно, подсказали американские советники, хотя сложно представить, что мигранты, которые летели самолетом, будут что-то копать лопатой. Там многие тяжелее телефона ничего в руки не берут, люди уважаемые и небедные, по норам они не лазят, а договариваются с поляками с той стороны. Кроме того, деньги отмыли на размещении противопехотных заграждений, когда еще до строительства забора поляки временно размотали на границе спирали Бруно, в народе – колючая проволока. Ее ставили прямо на земле, но перелезть ее несложно, надо просто набросать сверху теплой одежды. Но потом проволоку купили, потом проволоку списали, а это примерно 5 миллионов долларов только на колючке.

Андрей Лазуткин:

Понятно, что деньги отмывают. И в Украине оборонный бюджет верстают по той же схеме. Чем страшнее враг, тем спокойнее можно отмыть. И пока по телевизору запугивают войной с Россией, подрядчиками выступают компании-кошельки правящей партии «Право и справедливость». Их почему-то выбирали без конкурса на такой важный объект, потому что надо было срочно строить, это же интересы нацбезопасности Польши. В польской оппозиции это вызвало большие вопросы. А когда через забор перелезают, его еще и ломают, не только проволоку сверху, но и датчики, которые там поставят. Все это нужно будет ремонтировать, то есть такой стеной можно обеспечить и себя, и детей, и внуков на много лет вперед. Это называется откат – вы даете деньги политикам на выборы, а потом получаете от них подряд на крупные государственные заказы. И что касается отмыва, 1,5 миллиарда на заборе – это вполне реальные цифры. Трамп на стену с Мексикой просил 6 миллиардов долларов у Конгресса, но там и граница 3 тысячи километров, у нас все-таки поменьше. Но надо понимать, что 1,5 миллиарда – это стоимость не только конструкций, это деньги, которые уходят на содержание полиции, теробороны, вертолетов и всего прочего, что туда нагнали вместо пограничников. То есть государственный бюджет расползается по целой сетке организаций, и поэтому польским силовым структурам очень выгодно бороться с белорусской угрозой. За нее же платят сверхурочно.

Андрей Лазуткин:

И если вы думаете, что 1,5-2 миллиарда долларов – это копейки для государства, то, например, стоимость атомного реактора ВВЭР – примерно 5 миллиардов долларов. Но это реактор, высокие технологии, а тут поляки потратили деньги просто на железный забор и его охрану. Ну а на чем можно сэкономить? Конечно, на мигрантах. Пока забор строили, их не надо было задерживать, оформлять, досматривать, помещать в центры изоляции, потом депортировать. Если брали возле границы, просто выбрасывали на территорию Беларуси без всяких мероприятий учета. И если кого-то убивали или калечили, за это никто не отвечал, они нигде не проходят, что, опять же, открывает просторы для коррупции: хочу – отпущу, хочу – нет. Какая была группа, все ли выдворены – никто следствие проводить не будет. Такая вот хижина дяди Тома. Ну а сама задумка была – организовать то же самое, что в США на границе с Мексикой, такую вольницу из добровольцев-расистов, которые защищают западный форпост Европы от черных и желтых. В Польше сегодня полно нацистов, фанатские футбольные группировки (а это база) там самые агрессивные во всем Евросоюзе, а правящая партия это поощряет, их называют не нацистами, а польскими патриотами.