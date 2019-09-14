Как в День города будет ходить общественный транспорт в столице
Новости Беларуси. 14 сентября на автобусных линиях, ведущих к местам празднований, увеличат количество подвижного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, транспорт не будет останавливаться у Дворца спорта. В 11.30 начнется мотопарад. Движение по маршруту пр. Независимости – ул. Ленина – пр. Победителей – пр. Машерова перекроют приблизительно на два часа.
А вот метро в праздничный день будет работать по графику будних. Интервал движения поездов сокращен до пяти минут, а вечером – до трех.
Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
После окончания фейерверка планируется задействовать резервный подвижной состав наземного транспорта для обеспечения вывоза посетителей праздничных мероприятий.
15 сентября же в столице самым надежным транспортом будет метро. По центральным улицам пройдет Минский полумарафон.
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