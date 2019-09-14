Как в День города будет ходить общественный транспорт в столице

Новости Беларуси. 14 сентября на автобусных линиях, ведущих к местам празднований, увеличат количество подвижного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, транспорт не будет останавливаться у Дворца спорта. В 11.30 начнется мотопарад. Движение по маршруту пр. Независимости – ул. Ленина – пр. Победителей – пр. Машерова перекроют приблизительно на два часа.

А вот метро в праздничный день будет работать по графику будних. Интервал движения поездов сокращен до пяти минут, а вечером – до трех.