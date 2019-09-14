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Как в День города будет ходить общественный транспорт в столице

14 сентября 2019 07:36
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Новости Беларуси. 14 сентября на автобусных линиях, ведущих к местам празднований, увеличат количество подвижного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

К слову, транспорт не будет останавливаться у Дворца спорта. В 11.30 начнется мотопарад. Движение по маршруту пр. Независимости – ул. Ленина – пр. Победителей – пр. Машерова перекроют приблизительно на два часа.

Как в День города будет ходить общественный транспорт в столице-1

А вот метро в праздничный день будет работать по графику будних. Интервал движения поездов сокращен до пяти минут, а вечером – до трех. 

Как в День города будет ходить общественный транспорт в столице-4

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»: 
После окончания фейерверка планируется задействовать резервный подвижной состав наземного транспорта для обеспечения вывоза посетителей праздничных мероприятий.  

15 сентября же в столице самым надежным транспортом будет метро. По центральным улицам пройдет Минский полумарафон.  

Осваиваем беговелы, проходим мифический квест и релаксируем под пение птиц. Все фишки Дня города в одном материале (читать далее).   

# День города в Минске # общество # Алексей Косинский # Фотофакт

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