Детей, которые родились накануне Дня Минска, встречал из роддома Президентский оркестр

Новости Беларуси. Под звуки Моцарта и Баха. В шестом минском роддоме день открытых дверей превратили в настоящий праздник, а молодых родителей лично приветствовал Президентский оркестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыканты представили программу «Мелодии века». В ней гармонично переплетаются классика и попурри на песни Майкла Джексона и Джо Дассена. Столь торжественную выписку организовали для восьми малышей, родившихся в этих стенах накануне Дня города.

В гости пригласили и будущих родителей, которым только предстоит определиться с местом появления их малыша на свет. Для них организовали экскурсию, бесплатные консультации с врачами и встречу с бывшими пациентами роддома, чтобы из первых уст услышать реальные отзывы.

Мария Юркова:

Это что-то невероятное, пока еще до конца не осознала, но бесконечное счастье. Знаете, это дело такое, конечно, нелегкое. Но помогали так! Они со мной дышали, массажировали. Грубо говоря, весь персонал со мной родил, мне кажется. Просто шикарный роддом, мне повезло!

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:

Сегодняшний день – просто повод сделать замечательную праздничную атмосферу и запечатлеть его на всю жизнь. Вспоминать, что тебя встречал Президентский оркестр при выписке – это, наверное, историческое событие.