Как навсегда избавиться от борщевика? Разбирались в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Будет ли остановлен монстр-сорняк? В Беларуси активно борются с борщевиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Будет ли остановлен монстр-сорняк? В Беларуси активно борются с борщевиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 мая в Минске чиновники провели выездное практическое заседание, на котором разбирались: как искоренить вредное растение? Прогулку по опасным зарослям устроила и наш корреспондент Анастасия Дехтяр.
Подробности в видеоматериале.