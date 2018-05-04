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Как навсегда избавиться от борщевика? Разбирались в репортаже СТВ

04 мая 2018 21:30
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Новости Беларуси. Будет ли остановлен монстр-сорняк? В Беларуси активно борются с борщевиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как навсегда избавиться от борщевика? Разбирались в репортаже СТВ-1

4 мая в Минске чиновники провели выездное практическое заседание, на котором разбирались: как искоренить вредное растение? Прогулку по опасным зарослям устроила и наш корреспондент Анастасия Дехтяр.

Как навсегда избавиться от борщевика? Разбирались в репортаже СТВ-4

Подробности в видеоматериале.

# Растения и цветы # общество # Михаил Русый # Фотофакт

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