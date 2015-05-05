XIX выставка «СМИ в Беларуси» открылась в Минске 5 мая: лейтмотив – 70-летие Великой Победы

Новости Беларуси. Люди из телевизора, любимые печатные издания, информационные агентства и атмосфера, которую смогут создать только средства массовой информации. В Минске начала работу выставка «СМИ в Беларуси». 5 мая в Беларуси отмечается День Печати. Крупнейший медиа-форум проходит уже в 19-ый раз. И давно полюбился как гостям, так и его постоянным участникам, число которых, впрочем, неизменно растет.

2015 — особый год для журналистов. Поэтому и лейтмотивом информационного форума стало 70-летие Великой Победы. Приветствие его участникам и гостям направил Президент.

Сегодня информационное поле Беларуси пополнилось новым порталом. «Белсми», так называется новый ресурс, собирает на своих электронных страницах лучшие статьи региональных газет и журналов. Портал уже насчитывает полторы сотни изданий — среди них есть и самые известные в Беларуси.

Дмитрий Партон, заместитель главного редактора газеты «СБ. Беларусь сегодня», начальник управления интернет-проектов холдинга «СБ. Беларусь сегодня»:

Идея была собрать на портале государственные СМИ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Жители нашей страны, каждый в своем районе, городе, они любят свои местные газеты, региональные.

Ежегодная выставка СМИ — это не только повод для презентации новичков, но еще и прекрасная возможность журналистам с опытом пообщаться со своей аудиторией напрямую.

Словно сошли с экрана. Свой интерактивный выпуск новостей ведущие телеканал СТВ провели для зрителей.

Ирина Ромбальская, пресс-секретарь ЗАО «Столичное телевидение»:

Для СТВ это знаковый год. И я очень рада, что мы в эту выставку заходим с огромной массой проектов, которые не стыдно показать, о которых хочется рассказывать.

Один из самых свежих и горячих проектов СТВ — телемарафон, посвященный Великой Победе.

Ирина Мартьянова, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Наш коллектив к такому марафону готовился очень серьезно и задолго до самих эфиров.

В страшные военные годы именно слово было сильным оружием, которое вдохновляло и помогало оборонять Родину. Сегодня журналистика также на службе Родине.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Наше национальное информационное пространство, конечно же, в первую и главную очередь, задачу должно работать на наш народ, на нашу страну, любить Беларусь.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

СМИ, к великому сожалению, сегодня начинают использовать зачастую деструктивные силы в большей мере на разрушение. Поэтому как никогда имеет огромное значение такого рода мероприятие, как выставка СМИ в Республике Беларусь.