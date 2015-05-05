В военном параде 9 Мая в Минске впервые примут участие гости из США

Новости Беларуси. Событие, которое никого не оставит равнодушным! Подготовка к параду в честь 70 летия Победы выходит на финишную прямую. У стелы «Минск-город-герой» участники праздничного шествия вносят последние корректировки в уникальные элементы построения.

Длина парадной колонны составит рекордные 5 километров.

Музыка задаёт синхронность. Но и здесь мелкие нюансы. У каждого из тысячи участников парада — индивидуальная программа в общем коллаже. Эмоции переполняют, как и сознание, что значит этот день в истории целой эпохи.

О том, как ведут себя танки в городе, Владимир Казаневич знает не понаслышке. Принимать участие в параде он будет в четвертый раз. Поэтому и подготовке экипажа — особое внимание.

Владимир Казаневич, командир танковой роты 120-ой механизированной бригады Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Отбор проходил очень сложно. Отбирали по многим показателям механиков-водителей. Проводили тестирование.

А у раритетной техники — аншлаг. Будущие защитники Родины примеряют шлемофоны, прямо на броне чеканят шаг и с пониманием дела рассуждают о том, в каком роду войск будут служить.

Александр Власкин:

Самолётом управлять тяжело. А в танке ещё один солдат сидит, может помочь.

9 мая в 11.00 более 5 тысяч военнослужащих и 250 единиц техники пройдут по столице парадным маршем у стелы «Минск-город-герой». В составе колонны — новинки отечественного военпрома, системы реактивного и залпового огня, бронемашины и артиллерия. В небо поднимутся до 40 единиц авиатехники. А в 10 часов вечера — праздничный салют. Впервые примут участие в параде и гости из США.

В парадной колонне: фронтовые коробки, не имеющие аналогов в мире, системы реактивного и залпового огня, последние разработки отечественного военпрома, а также совместные расчеты Вооруженных Сил Беларуси и России.

Владимир Макаров, пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

6 мая в Республику Беларусь (в Минск) прибывает оркестр военно-воздушных сил США в Европе, который примет участие в праздничных мероприятиях в Республике Беларусь.

Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне в Беларуси — традиция, которую в Беларуси свято чтут ещё с Советского периода. Эта память о подвиге народа, о его мужестве и доблести, о том, что ценой жизни каждого третьего белоруса был уничтожен фашизм и одержана Великая Победа 9 мая 1945 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.