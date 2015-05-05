Главный редактор «СБ. Беларусь сегодня» и главный архивист Национального архива Беларуси представили номера газет, выходившие в годы войны

5 мая в Беларуси отмечается День печати. Профессиональный праздник журналистов печатных СМИ.

В годы войны пресса всегда играет особую роль. Перо журналиста буквально приравнивается к штыку. Газеты в это время не только вести с передовой, какая-то информация — это голос Родины, которым она обращается к каждому. Это глагол, которым корреспонденты зажигают сердца бойцов-защитников, рассказывают о подвигах, чтобы они не растворились в смерче войны. Часто корреспонденты добывают информацию с передовой ценой собственной жизни. В Великую Отечественную приходилось тоже идти в бой, в атаку, а не только щелкать затвором фотоаппарата или делать записи в блокноте.

В этот день гости в студии телеканала СТВ — главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович и главный архивист Национального архива Беларуси Вячеслав Селеменя.