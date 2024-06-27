XI Форум регионов Беларуси и России посетили представители 64 российских регионов
Возможность наполнить союзные отношения новым содержанием. XI Форум регионов Беларуси и России принимает Витебская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые он проходит сразу в трех городах – Витебске, Полоцке и Новополоцке. В поисках партнеров сюда приехали представители 64 российских регионов. Многие из них представлены губернаторами.
Напряженная работа развернулась на 9 площадках. Здесь идут интенсивные переговоры и обсуждение многочисленных союзных сфер: от образования до промышленности. Намерения участников форума внушительные – в планах заключить контракты на сумму 30 миллиардов российских рублей.
Чем запомнился первый день и что было в деловой программе – в материале Ольги Масловской.
Первый день Форума отмечен интенсивными переговорами и обсуждением ключевых в союзной повестке тем: от образования до промышленности. Традиционно это площадка, где отношения наполняются новым содержанием. Новые проекты, поставки, а значит и новая экономическая высота. В поисках партнеров в Беларусь приехали представители 64 российских регионов, 20 – представляют губернаторы.
Тема нынешнего форума – «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства». Это значит – вместе против санкций. В кооперации и тесном сотрудничестве. Импортные технологии, машины, композиты и лекарства заменяем отечественными разработками. Гражданским предприятиям подставляет плечо военпром: новейшие идеи успешно реализуют в созидательных целях.
Абельская: совместное производство и клинические испытания в ядерной медицине горячо обсуждаются. Подробности.
Алексей Михайлов, начальник отдела ВЭД и маркетинга ОАО «Алевкурп»:
Основное наше направление – это модернизация советских зенитных ракетных комплексов С-125 и 2К12 «Квадрат». На данной выставке мы выставляемся с продукцией гражданского применения, накопленные компетенции в ходе разработок и применения военной отрасли привели к тому, что создан ряд блоков анализа параметра сети. Что касается российских, рынок мы проанализировали, есть потенциальный интерес. И в рамках выставки, безусловно, мы хотели бы встретиться и провести переговоры с руководством промышленных предприятий РФ.
На XI Форуме регионов в Новополоцке договорились о поставках пассажирского и грузового транспорта.