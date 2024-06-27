На XI Форуме регионов в Новополоцке договорились о поставках пассажирского и грузового транспорта

Возможность наполнить союзные отношения новым содержанием. XI Форум регионов Беларуси и России принимает Витебская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые он проходит сразу в трех городах – Витебске, Полоцке и Новополоцке. В поисках партнеров сюда приехали представители 64 российских регионов. Многие из них представлены губернаторами.

Одна из секций XI Форума регионов прошла на площадях нефтеперерабатывающего гиганта «Нафтан». Которому, несмотря на санкционные ограничения, удалось вернуть себе «время первых». Сегодня эта задача актуальна для всех производителей Союзного государства. Намерения серьезные. И долгосрочные. Об этом свидетельствует количество подписанных сегодня в Новополоцке коммерческих контрактов. Договорились о поставках пассажирского и грузового транспорта, мото- и велотехники, электроники.

Иван Абрамов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по экономической политике:

С каждым годом мы видим увеличение нашего товарооборота. Это говорит о том, что с каждым годом наша дружба крепчает, это говорит о том, что экономики наших стран развиваются и, действительно, мы очень рады в 11-й раз проводить такой форум. Конечно же, в следующем году будем ждать вас у нас в России.