В Сингапуре начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Участие в эксперименте примут около 100 человек в возрасте от 21 до 55 лет. Первая фаза испытаний продлится до конца октября. За это время специалисты намерены оценить потенциальную токсичность препарата. Также необходимо выяснить, каким образом он будет выводиться из организма человека