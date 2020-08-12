В Сингапуре начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Новости Сингапура. Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в Сингапуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сингапура. Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в Сингапуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в эксперименте примут около 100 человек в возрасте от 21 до 55 лет. Первая фаза испытаний продлится до конца октября. За это время специалисты намерены оценить потенциальную токсичность препарата. Также необходимо выяснить, каким образом он будет выводиться из организма человека
Данная вакцина содержит лишь фрагменты генетического материала вируса, а не его целиком, в отличии от других препаратов. Эти элементы заставляют клетку производить защитный белок против коронавирусной инфекции.