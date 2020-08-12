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В Сингапуре начались клинические испытания вакцины от коронавируса

12 августа 2020 09:46
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Новости Сингапура. Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в Сингапуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сингапуре начались клинические испытания вакцины от коронавируса-1

Участие в эксперименте примут около 100 человек в возрасте от 21 до 55 лет. Первая фаза испытаний продлится до конца октября. За это время специалисты намерены оценить потенциальную токсичность препарата. Также необходимо выяснить, каким образом он будет выводиться из организма человека

В Сингапуре начались клинические испытания вакцины от коронавируса-4

Данная вакцина содержит лишь фрагменты генетического материала вируса, а не его целиком, в отличии от других препаратов. Эти элементы заставляют клетку производить защитный белок против коронавирусной инфекции.

# Коронавирус # Фотофакт

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