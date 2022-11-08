X молодёжный фестиваль педагогических идей и решений завершился в Минске. Что говорят учителя?

Новости Беларуси. В Минске завершился Х юбилейный фестиваль педагогических идей и решений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Участие в нем приняли молодые учителя из всех районов города.

В течение трех дней специалисты посещали лекции, различные мастер-классы и тренинги, участвовали в дискуссионных площадках.

Молодые педагоги делились своими инновационными и современными методами преподавания, а также насущными вопросами, с которыми сталкивались на работе. В конце фестиваля каждая команда района получила сертификат и символ мероприятия – сувенир в виде яблока.

Денис Соколовский, учитель средней школы № 147:

На фестивале я второй раз. В этом году я нацелился больше на какие-то различные методы преподавания своего предмета, которые будут выходить немножко за рамки традиционного преподавания.

Эвелина Эйвазова, учитель средней школы № 92:

Я преподаю в школе уже второй год. Детям на самом деле нравятся молодые педагоги, они сами к ним тянутся. Я вот смотрю на своих учеников, и каждую переменку ко мне они подбегают, делятся своими интересными историями.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Мы очень много говорим о молодых кадрах в целом, а здесь присутствуют молодые педагоги, от которых, наверное, зависит в целом будущее города Минска. Я считаю, максимально эффективное мероприятие и полагаю целесообразным масштабировать его и проводить в каждом регионе нашей страны. И хочется отметить, что подобные мероприятия в другом формате протекают в областях Республики Беларусь. Мне кажется, что можно обобщить и попытаться сделать республиканский уровень данного мероприятия.