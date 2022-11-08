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X молодёжный фестиваль педагогических идей и решений завершился в Минске. Что говорят учителя?

08 ноября 2022 14:57
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Новости Беларуси. В Минске завершился Х юбилейный фестиваль педагогических идей и решений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Участие в нем приняли молодые учителя из всех районов города.  

X молодёжный фестиваль педагогических идей и решений завершился в Минске. Что говорят учителя?-1

В течение трех дней специалисты посещали лекции, различные мастер-классы и тренинги, участвовали в дискуссионных площадках.  

X молодёжный фестиваль педагогических идей и решений завершился в Минске. Что говорят учителя?-4

Молодые педагоги делились своими инновационными и современными методами преподавания, а также насущными вопросами, с которыми сталкивались на работе. В конце фестиваля каждая команда района получила сертификат и символ мероприятия – сувенир в виде яблока.  

X молодёжный фестиваль педагогических идей и решений завершился в Минске. Что говорят учителя?-7

Денис Соколовский, учитель средней школы № 147:  
На фестивале я второй раз. В этом году я нацелился больше на какие-то различные методы преподавания своего предмета, которые будут выходить немножко за рамки традиционного преподавания.  

X молодёжный фестиваль педагогических идей и решений завершился в Минске. Что говорят учителя?-10

Эвелина Эйвазова, учитель средней школы № 92:  
Я преподаю в школе уже второй год. Детям на самом деле нравятся молодые педагоги, они сами к ним тянутся. Я вот смотрю на своих учеников, и каждую переменку ко мне они подбегают, делятся своими интересными историями.  

X молодёжный фестиваль педагогических идей и решений завершился в Минске. Что говорят учителя?-13

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:  
Мы очень много говорим о молодых кадрах в целом, а здесь присутствуют молодые педагоги, от которых, наверное, зависит в целом будущее города Минска. Я считаю, максимально эффективное мероприятие и полагаю целесообразным масштабировать его и проводить в каждом регионе нашей страны. И хочется отметить, что подобные мероприятия в другом формате протекают в областях Республики Беларусь. Мне кажется, что можно обобщить и попытаться сделать республиканский уровень данного мероприятия.  

X молодёжный фестиваль педагогических идей и решений завершился в Минске. Что говорят учителя?-16

Отметим, педагогический фестиваль направлен на выявление талантливых и активных молодых учителей с целью их профессионального роста.  

# Государственная политика в области образования # общество # Денис Соколовский # Эвелина Эйвазова # Александр Кадлубай # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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