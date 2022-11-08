Даже в немецкой точности нашли пробелы. Как Генпрокуратура расследует дело о геноциде?

В апреле 2021 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Литовцы вырезали целый детдом! Бывшая узница Минского гетто вспоминает кровавые погромы фашистов – подробности.

Андрей Макаров, заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минска:

В основном, первые усилия были сосредоточены на допросе узников, их родственников. Имеется в виду узников концлагерей, лагерей смерти, мест принудительного содержания населения. Второе направление деятельности – это работа с архивными документами. Вычленялась необходимая для уголовного дела информация.

В руки следователей прокуратуры попали немногочисленные документы о Минском гетто, в свое время хранившиеся в фондах оккупационных властей, штабах партизанского движения, ЦК Компартии и архиве Комитета госбезопасности, где рассекретили порядка 3 000 уголовных дел в отношении иностранных военнопленных. Только в показаниях гитлеровцев ни слова о зверствах и массовых убийствах мирного населения, эти преступления сокрыты под более лояльными формулировками о плановом переселении евреев. Однако в немецкой бюрократической точности нашлись пробелы, пролившие свет на тайну Тучинки.

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук:

Интересную деталь обнаружил – обвинительные заключения по Бобруйскому процессу. И там есть такое упоминание – минское еврейское кладбище в Тучинке. Никогда такого понятия не было, что еврейское кладбище было в Тучинке. Видимо, это было место расстрела.

Елена Лужинская, старший прокурор управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси:

Предварительное расследование по указанному делу продолжается. Предпринимаются все меры, чтобы установить живых узников, очевидцев тех событий, свидетелей, которые могут обладать какой-либо интересующей по делу информацией. По итогу расследования, в зависимости от совокупности полученных свидетельских показаний, будет дана правовая оценка. «Раздели догола, облили хлорной известью и живыми закопали». Страшная тайна убийств евреев в Тучинке – читайте далее.