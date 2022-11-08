Даже в немецкой точности нашли пробелы. Как Генпрокуратура расследует дело о геноциде?
В апреле 2021 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
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Андрей Макаров, заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минска:
В основном, первые усилия были сосредоточены на допросе узников, их родственников. Имеется в виду узников концлагерей, лагерей смерти, мест принудительного содержания населения. Второе направление деятельности – это работа с архивными документами. Вычленялась необходимая для уголовного дела информация.
В руки следователей прокуратуры попали немногочисленные документы о Минском гетто, в свое время хранившиеся в фондах оккупационных властей, штабах партизанского движения, ЦК Компартии и архиве Комитета госбезопасности, где рассекретили порядка 3 000 уголовных дел в отношении иностранных военнопленных. Только в показаниях гитлеровцев ни слова о зверствах и массовых убийствах мирного населения, эти преступления сокрыты под более лояльными формулировками о плановом переселении евреев. Однако в немецкой бюрократической точности нашлись пробелы, пролившие свет на тайну Тучинки.
Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук:
Интересную деталь обнаружил – обвинительные заключения по Бобруйскому процессу. И там есть такое упоминание – минское еврейское кладбище в Тучинке. Никогда такого понятия не было, что еврейское кладбище было в Тучинке. Видимо, это было место расстрела.
Елена Лужинская, старший прокурор управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси:
Предварительное расследование по указанному делу продолжается. Предпринимаются все меры, чтобы установить живых узников, очевидцев тех событий, свидетелей, которые могут обладать какой-либо интересующей по делу информацией. По итогу расследования, в зависимости от совокупности полученных свидетельских показаний, будет дана правовая оценка.
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Расследование по данному уголовному делу как знак памяти и достоинства всего белорусского народа. Ведь наряду с Тучинкой стоят Тростенец, 9-й километр Уручья и другие траурные страницы нашей истории, под которыми давно необходимо подвести итоговую черту.