«Раздели догола, облили хлорной известью и живыми закопали». Страшная тайна убийств евреев в Тучинке

Уже в первые дни после захвата города оккупационные немецкие власти взялись за реализацию квинтэссенции нацистской идеологии – генерального плана «Ост», подразумевающего порабощение и уничтожение еврейского и славянского населения. Для этого в Минск стянули чуть ли не самые маститые подразделения СС и СД, и этому, оказалось, есть практическое объяснение: по данным переписи 1939 года, треть минчан исповедовали иудаизм.

Из протокола беседы сотрудника госбезопасности с узницей Минского гетто:

15 июля был вывешен приказ об организации еврейского гетто. В этом приказе указывалось, что евреи должны в обязательном порядке переселяться в гетто. Те, которые будут обнаружены не в гетто, будут расстреляны. Тут же в приказе было указано, что территорию гетто сами евреи должны огородить каменной стеной и должен быть один выход из гетто по улице Раковской, и выход оттуда будет разрешаться только по пропускам на работу. Переселиться в гетто нужно было до 20 июля.

Эта дата станет отправной точкой для гитлеровских эскадронов смерти. Через неделю начались первые облавы. Немцы бесцеремонно врывались в дома, забирали мужчин, в том числе подростков и стариков, оставляя изнасилованных женщин и реки крови. В ночь на 7 августа под предлогом работы из гетто вывезли более 800 человек. Но по-настоящему жители еврейского квартала содрогнулись 7 числа уже другого месяца – красного ноября. В последующем подобные акции устрашения и истребления будут именоваться погромами.

Анна Маскевич, доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени БГУ, кандидат исторических наук:

Дата для советского народа была праздничная, важная, и именно в это время готовился парад в Москве в 1941 году, 7 ноября. В Минске готовился погром. По воспоминаниям узников, тех людей, которые оказались в гетто в то время, уже с самого утра 7 ноября стали сгонять в колонны, собирать и вывозить.

Из протокола беседы сотрудника госбезопасности с узницей Минского гетто:

В 5 часов 30 минут утра к каждому дому подъехали вооруженные лопатами и огнестрельным оружием группы солдат. Взламывали двери, врывались в дома и всех, кто находился дома, выгоняли на улицу. На улице выстраивали в колонны и направляли всех к Хлебной улице. Там стояли заранее приготовленные автомашины.

Перед погрузкой узникам выдали красные транспаранты и приказали инсценировать праздничную демонстрацию, при этом немцы весь процесс снимали на кинокамеру. По воспоминаниям очевидцев, белорусские и русские жители соседних с гетто домов прятали головы в подушки, чтобы хоть как-то не слышать этот мучительный крик.

Константин Герцев, корреспондент:

Ближе к полудню колонна приговоренных демонстрантов приближается к пересечению нынешней улицы Кальварийской и железнодорожных путей – комплексу бывшей тюрьмы НКВД. Здесь проходит вторая «фильтрация». Часть людей расстреливают на месте, остальных загоняют в грузовики. До кровавой Тучинки – чуть более километра. Название этого урочища на северо-западе Минска привлекло внимание правоохранителей современной Беларуси. Будущая братская могила – местность на окраине Минска – еще с начала XIX века славилась своей глинистой почвой, поэтому к концу этого же столетия здесь заработали первые в городе кирпичные заводы. Карьеры, где добывали сырье, во время оккупации стали готовыми расстрельными площадками.

Анна Маскевич:

Это были не просто уничтожения, не просто убийство населения, это были настоящие зверства, потому что тех узников, которые были приговорены в этот день, по воспоминаниям, привезли в это место, урочище Тучинка, раздели догола, облили хлорной известью и живыми закопали в этих ямах, карьерах. Более того, закапывать тоже должны были сами же евреи. Выбрали наиболее крепких, пригодных мужчин из приговоренных. Они закопали живыми своих близких, родных, знакомых, а потом, конечно же, сами были расстреляны и сброшены в эти ямы.

Константин Герцев:

До сих пор доподлинно неизвестно, где именно уничтожали узников гетто. Да и других жителей Минска. Топографические карты и аэрофотосъемка тех дней позволили установить, что карьеры кирпичных заводов находились по обе стороны улицы Харьковской, а также в районе улицы Пинской, 3 сентября и Куприянова. В 1960-1970-х годах эта местность изменилась до неузнаваемости. Сейчас это обычный жилой квартал. Единственный свидетель кровавого фашизма – это 7-й дом по улице Харьковской, в довоенном Минске – мастерская кирпичного завода.

В середине ноября в Минск депортировали около 20 тысяч евреев из стран Центральной и Западной Европы, а на помощь немецким войскам прибыли украинские, польские и литовские отряды коллаборационистов. Ко второму погрому 20 ноября прошло менее двух недель с первого, количество ям с расстрелянными, а где-то и заживо зарытыми узниками увеличилось в разы. Гауляйтер Беларуси Вильгельм Кубе отрапортовал в Берлин о поистине смертельных темпах работы.

16 декабря 1941 года гауляйтер Кубе в письме рейхскомиссару Лозе выразил свое недопонимание одинаково жестокому отношению к евреям из Западной Европы и Беларуси. По его мнению, люди, которые принадлежат к высокой культуре, априори отличаются от тупого стада местных жителей. Но даже таким отклонением от нацистских идеалов эскадрон смерти Минского гетто уже было не остановить. Квартал из 69 улиц и переулков с численностью более 100 тысяч узников стал вторым в Советском Союзе после Львовского. А могильник на Тучинке вырос до 5 тысяч квадратных метров. В Минске не осталось жителей, не потерявших там своих родных.

Фрида Рейзман, узница Минского гетто:

Папина тетя родная, его мамы сестра, ее дочка, внучка, двоюродная сестра – никто там не был. Тот, кто живой, там не был. Оттуда никто не смог удрать.

Константин Герцев:

В 2008 году о зверствах на Тучинке заговорили вновь. Здесь, у ограды Кальварийского кладбища, установили памятник жертвам Минского гетто. Надпись на нем на четырех языках (русском, белорусском, английском и иврите) гласит, что на этом месте в 1941-1943 годах расстреляно более 14 тысяч человек. Если сопоставить общее число узников Минского гетто, а это более 100 тысяч, и количество ям, где их уничтожали, а это более 600, станет ясно, что цифра на монументе на порядок занижена.

Из справки сотрудника госбезопасности о массовом истреблении еврейского населения:

По далеко неполным данным, 7 и 8 ноября всего было уничтожено свыше 10 тысяч человек. В результате погрома 20 ноября было расстреляно свыше 10 тысяч человек. Третий массовый погром был проведен 2 марта 1942 года. В этот день было расстреляно и уничтожено свыше 5 тысяч человек.