«Взяться за пальцы ног и тянуть на себя со всей силы». Как избежать ЧП на воде

Температура бьет не только в градуснике, но и в голове. Денис Чашун летом буквально живет на Комсомольском озере, чтобы избежать ЧП. Но некоторым героям море по колено. Сценарий из года в год не меняется.

Денис Чешун, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро»:

Первый вариант, что приехала компания отдыхать на береговую полосу, было употребление алкоголя, они потеряли друга, и через 3 часа только вспомнили о том, что они его, все-таки, потеряли.

Вторая ситуация – это дети. Мама – в телефоне, папа там по своим делам и по итогу ребенок оступается, наступает в яму и начинает тонуть, а ребенок уйдет молча и даже не успеет понять, что это произошло.

В журнале водных происшествий: переломы, глубокие порезы, солнечные удары, перепады давления и, конечно, нерадивые рыбаки, которые умудряются загнать под кожу снасти. До приезда дежурной бригады матрос-спасатель вооружается своей аптечкой.

Денис Чешун:

Лед в пакетах, разрывается пакет и прикладывается лед. Это для искусственной вентиляции легких.

После пострадавших доставляют в медпункт Минской городской организации ОСВОД, где есть все необходимое для оказания доврачебной помощи. Но лучше сюда не попадать. Денис Чешун:

Это было Минское море, ребенок в 7 лет, у него стопа, грубо говоря, уже на коже держалась, он наступил на консервную банку. Я этого ребенка нес на руках, потому что скорая не могла, благодаря нашим гражданам, проехать.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Экстремалов меньше не становится. Только за прошлый год минус 203 человека по республике. 137 спасателям удалось вытянуть из царства Нептуна. Но, как говорится, береженого Бог бережет.

Крутых волн у нас, конечно, нет, но 4 метра столичных акваторий – выше крыши. Про сальто на открытых водоемах забудьте, как мрачный сон. Денис Чешун:

Орловский мост был здесь, это был 2017 год, выезжал из-под моста уже и прямо передо мной спрыгнул, секундой раньше и он бы прямо в катер запрыгнул. У нас в водоеме вы дна не видите, вы не знаете, что там, кидая туда все бытовые отходы, включая стиральные машины и чугунные ванны. Если достал до дна, то сталкиваемся с тем, что чаще всего это травма позвоночника.

Тем не менее, от форс-мажоров не застрахован никто. О приближении грозы спасатели оповещают заранее. Но даже если вы прослушали, спешите поскорее добраться до берега. Алюминиевый катамаран для молнии – прямая мишень. Не рассчитали силы и заплыли слишком далеко. Не паникуйте – это главное правило на воде. Перевернитесь на спину, рано или поздно течение само вас принесет к берегу.

Анастасия Макеева:

Что делать, если судорога свела? Денис Чешун:

Взяться за пальцы ног и за пальцы тянуть на себя со всей силы, оно начнет отпускать. Если уже безвыходная ситуация, что вас не отпускает, тогда есть руки, на руках выгребаем.

Если вы увидели, что кто-то попал в омут, немедленно звоните в 101. 7 раз подумайте, сможете ли вы помочь или только прибавите спасателям работы. Только на выходные на пляже Комсомольского озера собирается более 4 тысяч человек. Но спасатели-матросы уже знают горячие точки и своих потенциальных клиентов. Денис Чешун:

У меня на Комсомольском озере такие точки – это и Остров птиц, и есть в районе пляжа место, где очень часто совершают распитие спиртных напитков, после чего уже идут в воду купаться.