Как открыть ИП в Беларуси? Пошаговая инструкция

Заявление, паспорт, фотография три на четыре и оплата госпошлины в размере половины базовый величины – эти нехитрые действия помогут зарегистрироваться в качестве ИП и открыть в будущем собственное дело. Александр Костюкевич, юрист:

В дальнейшем постановка на учет будет происходить дистанционно по принципу одного окна и в органах ФСЗН, и в Белгосстрах, и в налоговой инспекции. Мы можем уже получить документ о постановке на налоговый учет через пять рабочих дней.

Следующий шаг: определить вид деятельности. Отталкиваясь от вида, вам будет проще понимать, какую форму налогообложения выбрать и важно ли открывать расчетный счет. Александр Костюкевич:

Если наша выручка в течение календарного месяца превысит тысячу базовых величин, мы обязаны открыть расчетный счет. Если у нас касса, суммирующая аппарат, то мы обязаны открыть расчетный счет.

Настольные книги для любого начинающего предпринимателя – книга замечаний и предложений и книга проверок. Их необходимо получить в течение шести месяцев с открытия собственного дела в «Белбланкавыд». Вам выпишут счет-фактуру, по ней производим оплату и книги у вас на руках. Александр Костюкевич:

Дальше мы должны определиться с системой налогообложения. Для индивидуальных предпринимателей это общая система с уплатой подоходного налога или подоходный налог плюс НДС, возможна упрощенная система или единый налог. Если мы выбираем упрощенную систему, мы должны подать заявление в налоговый орган в течение 20 рабочих дней. Если она превысит сумму в 441 тысячу белорусских рублей, у индивидуального предпринимателя возникнет обязанность уплачивать налог на добавленную стоимость.

Благодаря 143 Указу Президента «О поддержке экономики», у ИП появилась возможность перехода на другую систему налогообложения со следующего календарного месяца. Но такие преференции продлятся пока только до конца 2020 года. Порядок взносов в ФСЗН остается прежним. Отчисления идут лишь в том случае, если предпринимательская деятельность активно осуществляется. Александр Костюкевич:

Если мы планируем нанимать работников, до сих пор идет ограничение – 3 наемных лица, необязательно родственников, любых лиц. Помним, что у нас возникает обязанность подавать декларацию в Фонд социальной защиты, как налоговые агенты, мы удерживаем подоходный налог.

Создавать дизайны интерьеров, ремонтировать часы и обувь, оказывать парикмахерские услуги, разрабатывать сайты, выпекать и продавать свой хлеб – всем этим и еще многим другим можно заниматься без регистрации ИП, при этом обязательным условием является уплата единого налога. Полный список видов деятельности можно уточнить в Указе Президента №337 «О регулировании деятельности физических лиц». Минус лишь в том, что работать можно только самостоятельно, так что, если дела пойдут в гору – придется оформлять ИП. Александр Костюкевич:

Ответственность за деятельность без госрегистрации серьезная: до 100% возможна конфискация доходов, до 100 базовых величин – административный штраф.