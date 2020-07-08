С чего начиналось становление белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. За годы белорусской независимости уровень жизни населения, по оценкам международных институтов, вырос в пять раз.
Такие цифры озвучили гости программы «В обстановке мира».
Новости Беларуси. За годы белорусской независимости уровень жизни населения, по оценкам международных институтов, вырос в пять раз.
Такие цифры озвучили гости программы «В обстановке мира».
Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. Эксперты оценили путь, который прошла страна, и порассуждали о том, что ждет Беларусь в ближайшие пять лет.
С чего начиналось становление белорусской государственности?
К 1994 году зарплата населения упала ниже 25 долларов.
Как стране удалось выбраться из кризисной ямы?
Только с приходом сильной государственной власти начал наводиться тут порядок.
И почему на первый взгляд непопулярные меры сыграли на руку нашей социально-экономической политике?
Большая польза, на мой взгляд. Республика Беларусь не пошла по пути приватизации, как это было сделано, например, в соседних странах.
Поговорим, какими достижениями за годы независимости можем по праву гордиться.
Мы являемся, скажу откровенно, крепким середняком в мире по уровню жизни.
И обсудим, почему прежде чем критиковать, нужно оглянуться на четвертьвековой белорусский путь.
Игорь Марзалюк, СТВ:
Калі мы кажам пра беларускую мадэль, беларускую эканоміку, мы павінны памятаць, з чаго мы пачыналі.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.