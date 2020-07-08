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С чего начиналось становление белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»

08 июля 2020 07:31
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Новости Беларуси. За годы белорусской независимости уровень жизни населения, по оценкам международных институтов, вырос в пять раз.   

Такие цифры озвучили гости программы «В обстановке мира».

С чего начиналось становление белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»-1

Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. Эксперты оценили путь, который прошла страна, и порассуждали о том, что ждет Беларусь в ближайшие пять лет.  

С чего начиналось становление белорусской государственности?

С чего начиналось становление белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»-4

С чего начиналось становление белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»-6

К 1994 году зарплата населения упала ниже 25 долларов.  

Как стране удалось выбраться из кризисной ямы?  

С чего начиналось становление белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»-9

Только с приходом сильной государственной власти начал наводиться тут порядок.  

И почему на первый взгляд непопулярные меры сыграли на руку нашей социально-экономической политике?   

С чего начиналось становление белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»-12

С чего начиналось становление белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»-14

Большая польза, на мой взгляд. Республика Беларусь не пошла по пути приватизации, как это было сделано, например, в соседних странах.  

Поговорим, какими достижениями за годы независимости можем по праву гордиться.  

С чего начиналось становление белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»-17

Мы являемся, скажу откровенно, крепким середняком в мире по уровню жизни.  

И обсудим, почему прежде чем критиковать, нужно оглянуться на четвертьвековой белорусский путь.  

С чего начиналось становление белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»-20

Игорь Марзалюк, СТВ:  
Калі мы кажам пра беларускую мадэль, беларускую эканоміку, мы павінны памятаць, з чаго мы пачыналі.

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.  

# История # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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