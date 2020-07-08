С чего начиналось становление белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. За годы белорусской независимости уровень жизни населения, по оценкам международных институтов, вырос в пять раз. Такие цифры озвучили гости программы «В обстановке мира».

Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. Эксперты оценили путь, который прошла страна, и порассуждали о том, что ждет Беларусь в ближайшие пять лет. С чего начиналось становление белорусской государственности?

К 1994 году зарплата населения упала ниже 25 долларов. Как стране удалось выбраться из кризисной ямы?

Только с приходом сильной государственной власти начал наводиться тут порядок. И почему на первый взгляд непопулярные меры сыграли на руку нашей социально-экономической политике?

Большая польза, на мой взгляд. Республика Беларусь не пошла по пути приватизации, как это было сделано, например, в соседних странах. Поговорим, какими достижениями за годы независимости можем по праву гордиться.

Мы являемся, скажу откровенно, крепким середняком в мире по уровню жизни. И обсудим, почему прежде чем критиковать, нужно оглянуться на четвертьвековой белорусский путь.