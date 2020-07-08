«Может, получится ему протезы сделать». Семья из Лиды спасла и приютила аиста с перебитыми ногами

Его нашли в огороде с перебитыми ногами и казалось, что птице уже не помочь. Но благодаря ежедневной заботе пернатый быстро пошел на поправку. Для этого потребовалось серьезное лечение: аисту перевязывали раны, кололи уколы и восстанавливали поврежденное крыло. Все это под внимательным контролем ветеринара.

Тихону – так назвали нового питомца в семье Вансовичей – пришлось научиться заново ходить, а теперь аист даже совершает первые попытки взлететь.