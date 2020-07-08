«Может, получится ему протезы сделать». Семья из Лиды спасла и приютила аиста с перебитыми ногами

Новости Беларуси. Трогательная история спасения. Семья из Лиды приютила раненого аиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трогательная история спасения. Семья из Лиды приютила раненого аиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его нашли в огороде с перебитыми ногами и казалось, что птице уже не помочь. Но благодаря ежедневной заботе пернатый быстро пошел на поправку. Для этого потребовалось серьезное лечение: аисту перевязывали раны, кололи уколы и восстанавливали поврежденное крыло. Все это под внимательным контролем ветеринара.
Тихону – так назвали нового питомца в семье Вансовичей – пришлось научиться заново ходить, а теперь аист даже совершает первые попытки взлететь.
Ольга Вансович, жительница Лиды:
Нашли сайт, где протезы аистам делают. Туда, думаем, написать. Может, получится ему протезы сделать. Вообще, конечно, до осени нет проблем, а так… Может быть, в зоопарк его примут. Конечно, чтобы он был под профессиональным присмотром. Да и зимой в тепле. А если уже вдруг не получится, то у нас в беседке печка есть – будем топить, будем жить.
Аист Тихон уже успел освоиться в новом доме, с аппетитом ест сырую рыбу и даже подружился с другими обитателями двора: кроликами, кошками и собаками. Но особенно сильно привязался к детям – в семье их трое. На руки к ребятам он идет без страха.