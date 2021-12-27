В Беларуси первый ребёнок привился от коронавируса

Новости Беларуси. В Беларуси начали прививать детей от коронавируса. Первый юный пациент получил дозу вакцины в 6-й столичной детской поликлинике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прививка делается с согласия родителей или законных представителей ребенка и при отсутствии противопоказаний. После перенесенной коронавирусной инфекции ввести препарат можно будет не ранее, чем через полгода. Для проведения вакцинации Минздрав рекомендовал китайскую вакцину Verо Cell, которая применяется и для прививки беременных женщин.