Привезли кусочек тепла из своих семей. Военнослужащие поздравили воспитанников реабилитационного центра в Борисове

Новости Беларуси. На новогоднем утреннике воспитанники Борисовского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации встречали гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На новогоднем утреннике воспитанники Борисовского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации встречали гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В благотворительной акции «Наши дети» приняло участие руководство войсками Северо-западного оперативного командования и военнослужащие Борисовского гарнизона. Ребята вместе с гостями, Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли елку, водили хороводы и читали стихи.
Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:
Военнослужащие гарнизона, когда приехали на этот праздник, с собой привезли вот тот кусочек тепла, душевности – каждый из своих семей – для того, чтобы поделиться в этот новогодний праздник с ними.
Люди в погонах помогают центру с 2013 года не только подарками. И не только под Новый год.