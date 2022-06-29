Могилёв присоединился к акции «Дорогами мужества и стойкости». Почему не стоит молчать, когда переписывают историю?

Белорусский народ, в том числе и под оккупацией, показал верность христианским ценностям, поддержку и сострадание людям, независимо от вероисповедания и конфессии. Война стала для белорусов коллективной травмой, когда нация стояла на грани физического уничтожения. Забывать об этом нельзя.

Мария Шапневская, жительница Могилева:

Память – это единственное, что каждый человек должен сохранять и приумножать. И память о Великой Отечественной войне для меня является существенной, потому что и деды, и прадеды погибли в этой войне. И мы в своей семье чтим. Очень обидно, когда сейчас пытаются эту историю переписать. И поэтому, когда говорят знающие люди об этом, стараешься к этому прикоснуться, чтобы и другим можно было рассказать правдиво и из правдивых источников о том, как же это было раньше.