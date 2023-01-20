В Беларуси уменьшилось количество погибших на водоёмах в зимний период

Новости Беларуси. Из-за погоды и в частности плюсовой температуры спасатели не рекомендуют выходить на лед. Высока опасность несчастных случаев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Снег активно тает, что в свою очередь ведет к затоплениям от рек и талых вод. Минимальная толщина льда, при котором допустим выход на водоемы, – 7 сантиметров. Поэтому заранее нужно просчитывать риски.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Людям, выходящим на лед, это в основном рыбаки, надо в обязательном порядке соблюдать правила безопасности нахождения на льду. Я не случайно сейчас в спасательном жилете. Это еще раз показать рыбакам это средство самоспасения. Дело в том, что при провале под лед (в полынью) спасательный жилет позволяет как можно дольше находиться на поверхности воды.

В 2023 году благодаря работе всех заинтересованных служб наблюдается положительная динамика. Количество погибших на водоемах в зимний период уменьшилось.