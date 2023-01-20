Работы уже ведутся. 2 новые школы и 4 детских сада появятся в Минске в 2023-м

Новости Беларуси. В Минске строят две новые школы и четыре детских сада. Один из объектов – в микрорайоне Лебяжий. Это школа на 1 020 мест, работы уже ведутся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В учреждении будет бассейн с трибунами на 100 мест. Предусмотрен зал для сухого плавания, раздевалки, душевые и медпункт. Столовая сможет принимать одновременно более 300 учеников. Предусмотрено два игровых, актовый, тренажерный и хореографический залы. Деньги из бюджета уже выделены.

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В соответствии с инвестиционной программой города Минска на строительство и проектирование объектов образования в текущем году в целом выделено порядка 102 миллионов рублей. На сегодня у нас к вводу в эксплуатацию в 2023 году запланировано 4 учреждения дошкольного образования. Это Заводской, Московский, Октябрьский и Центральный районы. Нашей целью по-прежнему остается обеспечение учреждениями образования шаговой доступности.

Особое внимание уделяют новым микрорайонам. Например, в «Минск-Мире» в 2022 году открыли новую школу и детский сад.