«Нравится заниматься красотой». Вот чему учат детей в народном коллективе «Дыяменты Нясвіжскага краю»

Полина Поскребко знает, как сделать новогоднюю елку необычной и неповторимой. И создать тот самый уникальный наряд. Мастер работает в Городейском доме культуры, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. У нее своя студия декоративно-прикладного искусства, которую посещают около 30 школьников. А чтобы заинтересовать каждого в творчестве – на выбор роспись или выжигание по дереву, соломоплетение, изготовление изделий из эпоксидной смолы.

Полина Поскребко, мастер народного коллектива «Дыяменты Нясвіжскага краю»: Детям у нас в студии интересно все, потому что мы никогда не останавливаемся на одном, постоянно развиваемся, что-то придумываем. Ручная работа будет востребована. Дети, которые к нам приходили просто на мастер-класс от школы, на следующей день звонили их родители и просили записать ребенка. Настолько детям понравилось.

Виктория Лукашевич, руководитель народного коллектива «Дыяменты Нясвіжскага краю»:

Коллектив наш был создан в 2000 году, а уже в 2006 году получил звание народный. Сегодня в коллективе 35 мастеров, это люди разных профессий, которые работают не только в культуре. Это и учителя, врачи, бухгалтеры. Но людям нравится заниматься красотой.

Такие мастер-классы позволяют не только создавать уникальные вещи, а с ними праздничное настроение, но дают возможность передать подрастающему поколению опыт.