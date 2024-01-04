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Понадобятся только натуральные материалы. Мастер-класс по созданию рождественского декора

04 января 2024 15:10
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Традиционно перед праздниками мастера народного коллектива «Дыяменты Нясвіжскага краю» представляют свои творения, во всем чувствуется приближение Нового года и Рождества, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Эти работы выполнены в разных техниках. Шитые и вязаные игрушки, украшенные текстильные изделия, рождественские венки и многое другое. Например, Лилия Дейко в своем творчестве использует много натуральных материалов и то, что всегда под рукой почти у каждой хозяйки: сушеные цветы, еловые лапки, крышки из-под банок, бумагу. И, казалось бы, из таких простых вещей можно сделать оригинальный декор с новогодним настроением.

Понадобятся только натуральные материалы. Мастер-класс по созданию рождественского декора-1

Лилия Дейко волонтер в Несвижском территориальном центре социального обслуживания населения. Проводит мастер-классы для пожилых и инвалидов, а также посещает детей в школах. И в преддверии праздников дала каждому возможность сделать руками свое новогоднее чудо и подарить кому-то частичку тепла и добра.

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Понадобятся только натуральные материалы. Мастер-класс по созданию рождественского декора-4

Лилия Дейко, мастер народного коллектива «Дыяменты Нясвіжскага краю»:
Я начинающий мастер, два года этим занимаюсь. Я начала осваивать технику плетения из бумажной лозы, меня привлекло, что это незатратно. Училась у мастеров, ходила по мастер-классам.

Подробности в видео.

# Творчество # общество # Юлия Минич

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