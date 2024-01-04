Понадобятся только натуральные материалы. Мастер-класс по созданию рождественского декора

Традиционно перед праздниками мастера народного коллектива «Дыяменты Нясвіжскага краю» представляют свои творения, во всем чувствуется приближение Нового года и Рождества, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Эти работы выполнены в разных техниках. Шитые и вязаные игрушки, украшенные текстильные изделия, рождественские венки и многое другое. Например, Лилия Дейко в своем творчестве использует много натуральных материалов и то, что всегда под рукой почти у каждой хозяйки: сушеные цветы, еловые лапки, крышки из-под банок, бумагу. И, казалось бы, из таких простых вещей можно сделать оригинальный декор с новогодним настроением.