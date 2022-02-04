«Взрослеют буквально на глазах». Как молодёжь привлекают к раскопкам времен Великой Отечественной

Новости Беларуси. Историческое наследие передают в нашей стране из поколения в поколение. Каждый белорус просто обязан помнить о подвиге народа во время Великой Отечественной войны. Прольет свет на трагедию ХХ века и расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня изучение таких фактов – часть патриотического воспитания молодежи. Этой теме уделили большое внимание на встрече с педагогами в Гомельском музее военной славы.