«Взрослеют буквально на глазах». Как молодёжь привлекают к раскопкам времен Великой Отечественной
Новости Беларуси. Историческое наследие передают в нашей стране из поколения в поколение. Каждый белорус просто обязан помнить о подвиге народа во время Великой Отечественной войны. Прольет свет на трагедию ХХ века и расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня изучение таких фактов – часть патриотического воспитания молодежи. Этой теме уделили большое внимание на встрече с педагогами в Гомельском музее военной славы.
В музее военной славы располагается основная часть экспозиции о гомельских узниках и военнопленных. Только в лагере «Дулаг 121», который находился в самом центре города, погибли около 120 тысяч человек. Для сравнения – в довоенном Гомеле было 147 тысяч жителей. Масштаб трагедии огромен.
На стендах в музее – фотографии и документы мирных граждан, погибших от рук немецких карателей и в других печально известных местах региона.
Живых свидетелей геноцида все меньше. В Гомеле педагоги обсудили проблему патриотического воспитания молодежи – читайте здесь.
Хранить память – долг будущих поколений. Чтобы отдать дань уважения жертвам геноцида белорусского народа, по всей стране проходят поисковые работы. На основе воспоминаний тех, кто пережил войну, находят новые места гитлеровских преступлений, устанавливают личности погибших. К работе привлекают молодежь. В 2022 году, например, кадеты Гомельского училища помогали на раскопках в Жлобинском, Калинковичском и Гомельском районах.
Павел Денисенко, руководитель поискового клуба «Алые погоны»:
Взрослеют буквально на глазах, когда приходят на раскопки буквально совсем молодыми подростками, а уже выходят со взглядами взрослых людей. И рассуждают о тех событиях далеких времен Великой Отечественной войны как люди, уже понимающие трагедию, которую пережил советский народ.
Последнее место исследований – массовое захоронение в ченковском лесу за Гомелем. Оккупанты расстреляли там более 300 человек. Все найденные останки и предметы стали вещественными доказательствами в уголовном деле о геноциде белорусского народа. После окончания следствия их передадут в качестве экспонатов Гомельскому музею военной славы.