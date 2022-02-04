Живых свидетелей геноцида всё меньше. В Гомеле педагоги обсудили проблему патриотического воспитания молодёжи

Новости Беларуси. В Год исторической памяти в нашей стране много говорят о патриотизме, идеологии и воспитании. Прежде всего детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь именно в юном возрасте зарождается чувство любви к своей Родине и народу. Но как правильно его сформировать в современных условиях, когда многие стремятся исковеркать нашу историю и уважение к ней?

А живых свидетелей геноцида становится все меньше. То, как не допустить искажения не только событий, но и сознания молодого поколения, обсуждали в музее военной славы Гомеля. Педагоги делятся опытом не на словах, а на деле.

Сегодня их подопечные – ученики военно-патриотических классов, участвуют в научно-исследовательской деятельности, а музейные экспонаты производят особенно сильные впечатления.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Представлены материалы и о специальном лагере смерти в «Озаричах», где было собрано 55 тысяч узников и более 16 тысяч умерло за 10 дней, 10 дней ада. Печально знаменитая Ола, в которой фашисты сожгли 1 758 человек.

Анна Михайлова, председатель Гомельской областной организации «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма»:

Из года в год 600-700 человек в год уходит из жизни. Мы просто очень хотим, чтобы у молодых людей не было беспамятства.