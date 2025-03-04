Вздрагивание ребёнка во сне опасно? Узнали у детского невролога

Дети проводят почти треть своей жизни во сне, что важно для их роста и обретения навыков. Однако, как и взрослые, малыши могут сталкиваться с различными расстройствами сна, которые существенно влияют на их общее состояние здоровья и качество жизни. Одним из наиболее частых нарушений считают вздрагивания.

Также родители часто жалуются на скрежет зубов у ребенка, так называемый бруксизм. Бруксизм – это ритмическое сокращение жевательных мышц. Причиной его бывает синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, неврастения, страхи.

Виктория Яли, детский невролог медицинского центра «Нордин»: В большинстве случаев вздрагивание в начале засыпания является нормой, а вздрагивание при пробуждении ребенка в большинстве случаев является эпилептическим синдромом.

Существует такой феномен, как сонное поведение: некоторые дети могут разговаривать, вставать и даже передвигаться во сне. Такое состояние может вызывать беспокойство как у родителей, так и у самих детей. Хотя обычно это не опасно, важно принимать меры предосторожности, чтобы избежать травм.

Виктория Яли: Хотя бы один раз в жизни каждый ребенок сталкивается с данной проблемой. Отмечается, что данную проблему имеют до 15 % детей. Ребенок просыпается, ходит во сне, он дезориентирован, плохо реагирует на окружающих, на вопросы родителей отвечает неадекватно, глаза его широкие, при этом зрачки сужены. Попытка разбудить вашего ребенка бывает патологической, ребенок становится агрессивным. Он не реагирует на окружающих.

Еще один распространенный симптом – ночные кошмары и страхи. Эти состояния чаще всего беспокоят детей в возрасте от трех до шести лет, когда их воображение начинает активно развиваться. Ночные кошмары обычно возникают в результате стрессов или эмоциональных переживаний и могут привести к тому, что ребенок будет бояться ложиться спать, что усугубляет ситуацию.

Виктория Яли:

Ранняя диагностика нарушений сна – ключевой фактор успешного лечения. Чем раньше будет выявлена проблема нарушения сна, тем проще и эффективнее лечение. На приеме невролог сможет определить, в действительности нарушение сна является заболеванием или это временная возрастная особенность ребенка, которая не требует лечения.

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