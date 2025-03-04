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Парламентарии Беларуси и России рассмотрели вопросы реализации Союзных программ в сфере здравоохранения

04 марта 2025 11:07
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Парламентарии Беларуси и России рассмотрели вопросы реализации Союзных программ в сфере здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии Беларуси и России рассмотрели вопросы реализации Союзных программ в сфере здравоохранения-2

Одна из основных тем заседания – медобслуживание пациентов. Речь идет об анализе объемов и качестве оказания медицинской помощи гражданам Беларуси и России. Перед парламентариями стоит задача скорректировать законодательство двух стран в области здравоохранения. К этой работе привлечены и министерства юстиции. Новшества должны способствовать увеличению охвата пациентов медучреждениями двух стран. О результатах проделанной работы комиссии парламентского собрания необходимо отчитаться в начале сентября на заседании группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. 4 марта стороны обсудили вопросы, связанные с разработкой новых программ и проектов Беларуси и России в сфере здравоохранения.

Парламентарии Беларуси и России рассмотрели вопросы реализации Союзных программ в сфере здравоохранения-4

Валерий Малашко, председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению:
Эти направления касаются и разработки новых лекарственных препаратов, и исследований части генетического нашего паспорта общего, решения на основании этого целого ряда тех социальных важных и медицинских проблем, которые свойственны как для здравоохранения Российской Федерации и Республики Беларусь. Конечно, это дальнейшее направление исследований в области травматологии и ортопедии, которое уже показало свою эффективность.

Особое внимание – оказанию медпомощи ветеранам Великой Отечественной войны. С каждым годом их становится все меньше. Сегодня крайне необходимо качественное и своевременное лечение, чтобы продлить активную жизнь тех, кто сражался за мир на нашей земле, отмечают парламентарии.

# Союзное государство # Валерий Малашко # Здравоохранение Беларуси

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