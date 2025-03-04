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Международный турнир «Кубок Ассоциации 2025» прошёл в Минске. Как готовились белорусские танцовщики

04 марта 2025 09:25
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Международный турнир «Кубок Ассоциации 2025» прошёл в Минске. Как готовились белорусские танцовщики-2

Грация в каждом движении! Чтобы добиться такого высокого уровня мастерства, спортивным танцам нужно уделять все свободное время. Будущие звезды паркета делают свои первые шаги в хореографии уже в 3 года! Так, к 10 юные спортсмены могут вполне дать фору взрослым танцорам. 

Международный турнир «Кубок Ассоциации 2025» прошёл в Минске. Как готовились белорусские танцовщики-4

Вдохновляет ребят Артем Александрович Мирончик. Когда-то мужчина и сам покорял сцену зажигательными танцами. Но после травмы стал тренером, и сейчас помогает детям реализовывать свой потенциал. 

Любовь к танцам объединяет сотни единомышленников из разных стран и городов. Анастасия приехала в Беларусь из Москвы – настолько ее впечатлил уровень подготовки наших спортсменов. Вместе с партнером они танцуют вальс, жгучее танго, фокстрот и энергичный квикстеп. 

Международный турнир «Кубок Ассоциации 2025» прошёл в Минске. Как готовились белорусские танцовщики-6

Анастасия Спирина, мастер спорта по танцевальному спорту:
Мы приняли решение танцевать вместе, чтобы выходить на какие-то международные турниры. Очень хотелось бы попасть на чемпионат Европы, он скоро будет. На самом деле люди открытые и добрые, уровень танцевального спорта тоже очень хороший, высокий. Я в целом довольна. 

Подробности в видео.

# Танцы # Спортивные бальные танцы # Танцы в Минске # Артем Мирончик

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