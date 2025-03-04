Международный турнир «Кубок Ассоциации 2025» прошёл в Минске. Как готовились белорусские танцовщики

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Грация в каждом движении! Чтобы добиться такого высокого уровня мастерства, спортивным танцам нужно уделять все свободное время. Будущие звезды паркета делают свои первые шаги в хореографии уже в 3 года! Так, к 10 юные спортсмены могут вполне дать фору взрослым танцорам.

Вдохновляет ребят Артем Александрович Мирончик. Когда-то мужчина и сам покорял сцену зажигательными танцами. Но после травмы стал тренером, и сейчас помогает детям реализовывать свой потенциал.

Любовь к танцам объединяет сотни единомышленников из разных стран и городов. Анастасия приехала в Беларусь из Москвы – настолько ее впечатлил уровень подготовки наших спортсменов. Вместе с партнером они танцуют вальс, жгучее танго, фокстрот и энергичный квикстеп.