Александр Лукашенко передал две иконы хатынскому храму

Новости Беларуси. Так уж совпало, что сегодня мы вновь говорим о происходящем в Хатыни. Недавно воссозданной там церкви были переданы иконы Преподобной Евфросинии Полоцкой и Святого Благоверного князя Александра Невского. Это дар от нашего Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весной, на освящении храма церкви Рождества Пресвятой Богородицы, Александр Лукашенко преподнес приходу Владимирскую икону Божьей Матери. И пообещал передать еще несколько икон. И вот уже сегодня, 28 сентября, они в стенах святыни, которая стала еще одной жемчужиной особого для каждого белоруса мемориала.

Протоиерей Павел Яцукович, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в мемориальном комплексе «Хатынь»:

Передача этих икон от главы государства – это как некое подчеркивание той национальной традиции, которая была у наших предков, эти святые очень почитаемы на белорусских землях. Преподобная Евфросиния Полоцкая – покровительница белорусской земли. Святой Благоверный князь Александр Невский как некий покровитель и руководителей, и воинов, и очень достойный человек, снискавший почет у множества людей нашей русской земли.

За полгода в Хатыни побывали более 100 тысяч человек. И редкий посетитель мемориального комплекса обходит стороной эту церковь. Здесь молятся за всех погибших в годы войны. Теперь это будут делать под почитаемыми у нас образами Преподобной Евфросинии Полоцкой и Святого Александра Невского.