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Чуприс: участие граждан в нормотворчестве придаёт законодательству дух народности, общественности

28 сентября 2023 13:45
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Новости Беларуси. Участие граждан в нормотворчестве придает законодательству дух народности. Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс на встрече, посвященной правовому просвещению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чуприс: участие граждан в нормотворчестве придаёт законодательству дух народности, общественности-1

Она собрала порядка 300 спикеров. Это эксперты не только из Беларуси. Были представители России, Казахстана и Узбекистана. Причем как от власти, так и общественных объединений. Их интересовал белорусский опыт. В нашей стране учитывать мнение граждан при создании законов – недавняя, но уже показавшая результаты практика. Так, в обсуждении поправок в обновленную Конституцию от белорусов поступали десятки тысяч предложений. Часть из них была реализована в Основном законе.

Чуприс: участие граждан в нормотворчестве придаёт законодательству дух народности, общественности-4

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Как говорит Президент, что ни напиши в законе, оно будет мертвым, если люди не будут реально реализовывать и реально с душой, что ли, относиться к тому закону, который написан для них. Поэтому совмещение участия граждан в нормотворчестве и правового просвещения придают законодательству дух народности, дух общественности.

Чуприс: участие граждан в нормотворчестве придаёт законодательству дух народности, общественности-7

Андрей Мательский, директор Национального центра правовой информации Беларуси:
Для нас очень важно понимать, что хотят наши граждане, какой они видят подачу этой правовой информации или работы в этой сфере. Поэтому одна из целей нашего сегодняшнего мероприятия – как раз послушать молодежь, послушать участников процесса, чтобы выработать наиболее оптимальные формы работы.

Без внимания экспертов не остались такие направления, как современные подходы в правовом просвещении граждан и потенциал применения информационных технологий в законотворческом процессе.

# Закон # общество # Ольга Чуприс # Андрей Мательский # Фотофакт

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