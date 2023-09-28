Чуприс: участие граждан в нормотворчестве придаёт законодательству дух народности, общественности

Новости Беларуси. Участие граждан в нормотворчестве придает законодательству дух народности. Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс на встрече, посвященной правовому просвещению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она собрала порядка 300 спикеров. Это эксперты не только из Беларуси. Были представители России, Казахстана и Узбекистана. Причем как от власти, так и общественных объединений. Их интересовал белорусский опыт. В нашей стране учитывать мнение граждан при создании законов – недавняя, но уже показавшая результаты практика. Так, в обсуждении поправок в обновленную Конституцию от белорусов поступали десятки тысяч предложений. Часть из них была реализована в Основном законе.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: Как говорит Президент, что ни напиши в законе, оно будет мертвым, если люди не будут реально реализовывать и реально с душой, что ли, относиться к тому закону, который написан для них. Поэтому совмещение участия граждан в нормотворчестве и правового просвещения придают законодательству дух народности, дух общественности.

Андрей Мательский, директор Национального центра правовой информации Беларуси:

Для нас очень важно понимать, что хотят наши граждане, какой они видят подачу этой правовой информации или работы в этой сфере. Поэтому одна из целей нашего сегодняшнего мероприятия – как раз послушать молодежь, послушать участников процесса, чтобы выработать наиболее оптимальные формы работы.

Без внимания экспертов не остались такие направления, как современные подходы в правовом просвещении граждан и потенциал применения информационных технологий в законотворческом процессе.