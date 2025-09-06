Взаимодействие и совместимость контингентов ОДКБ находятся на очень высоком уровне – Хренин

Совместимость контингентов Организации Договора о коллективной безопасности и взаимодействие находится на очень высоком уровне. Вместе с тем, существует потенциал дальнейшего его повышения. Об этом министр обороны Беларуси заявил по итогам практического розыгрыша тактического эпизода совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В завершающий день маневров на полигоне «Лосвидо» состоялась практическая отработка тактических эпизодов по ведению боевых и специальных действий созданной группировкой Коллективных сил. Для ликвидации условного незаконного вооруженного формирования была создана батальонная тактическая группа. Основная цель – всестороннее повышение боеготовности и формирование эффективной системы совместных действий перед лицом современных угроз – достигается. Это подтверждает готовность подразделений к выполнению поставленных задач.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Вопросы взаимодействия находятся на очень высоком уровне. Но существует и потенциал дальнейшего повышения и улучшения этой совместимости. Конечно, это не появилось само собой. Подобные учения мы начали проводить с 2009 года. И в течение уже 15 лет провели более 80 учений на территории стран нашей Организации. Кстати, на территории Беларуси это уже 13-е учения, в ходе которых добивались и совместимости, и повышения взаимодействия.