Прямой эфир

«Надо носить фликер в тёмное время суток. Но можно и в светлое». ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием детей

01 апреля 2022 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области проходит профилактическая акция, направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ,

«Надо носить фликер в тёмное время суток. Но можно и в светлое». ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием детей-1

В рамках мероприятия правоохранители посещают школьные лагеря и проводят с ребятами профилактические занятия. А чтобы дети быстро усвоили полезный урок, все подготовлено в форме увлекательных игр и викторин. Кроме того, дорожные инспекторы напоминают водителям о правилах перевозки несовершеннолетних в автомобиле.

«Надо носить фликер в тёмное время суток. Но можно и в светлое». ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием детей-4

Александр Сулик, старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции Дзержинского РОВД:
Согласно пункту 178 Правил дорожного движения водитель обязан перевозить ребенка в возрасте до 12 лет в специальном детском удерживающем устройстве. Ремень безопасности должен идти не по шее, а по ключице, чтобы ребенок себя не травмировал во время ДТП.

«Надо носить фликер в тёмное время суток. Но можно и в светлое». ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием детей-7

Надо посмотреть налево, направо. Найти зебру или посмотреть, чтобы был светофор.

«Надо носить фликер в тёмное время суток. Но можно и в светлое». ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием детей-10

Обязательно надо носить фликер в темное время суток. Но можно и в светлое время, чтобы на всякий случай, чтобы потом не надевать.

«Надо носить фликер в тёмное время суток. Но можно и в светлое». ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием детей-13

С начала года в области произошло 13 ДТП с участием детей-пассажиров, в результате которых один ребенок погиб, 12 получили травмы. По вине самих несовершеннолетних зарегистрировано два ДТП.

# ГАИ # общество # Александр Сулик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вместимость – 60 человек в сеанс». Когда в бане в Жодино закончат ремонт?
01 апреля 2022 14:34

«Вместимость – 60 человек в сеанс». Когда в бане в Жодино закончат ремонт?

Цены на овощи остаются наравне с прошлогодними. Так ли это?
01 апреля 2022 14:24

Цены на овощи остаются наравне с прошлогодними. Так ли это?

«Ежедневно свыше 60 тонн огурцов попадает в торговую сеть». Владимир Кухарев проверил, хватает ли овощей в Минске
01 апреля 2022 14:24

«Ежедневно свыше 60 тонн огурцов попадает в торговую сеть». Владимир Кухарев проверил, хватает ли овощей в Минске