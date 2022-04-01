«Надо носить фликер в тёмное время суток. Но можно и в светлое». ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием детей

Новости Беларуси. В Минской области проходит профилактическая акция, направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ,

В рамках мероприятия правоохранители посещают школьные лагеря и проводят с ребятами профилактические занятия. А чтобы дети быстро усвоили полезный урок, все подготовлено в форме увлекательных игр и викторин. Кроме того, дорожные инспекторы напоминают водителям о правилах перевозки несовершеннолетних в автомобиле.

Александр Сулик, старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции Дзержинского РОВД:

Согласно пункту 178 Правил дорожного движения водитель обязан перевозить ребенка в возрасте до 12 лет в специальном детском удерживающем устройстве. Ремень безопасности должен идти не по шее, а по ключице, чтобы ребенок себя не травмировал во время ДТП.

Надо посмотреть налево, направо. Найти зебру или посмотреть, чтобы был светофор.

Обязательно надо носить фликер в темное время суток. Но можно и в светлое время, чтобы на всякий случай, чтобы потом не надевать.