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«Боже, какая я красотка!» Вот зачем женщины выкладывают множество фотографий в социальные сети

01 апреля 2022 15:31
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Жизнь современного человека невозможно представить без мобильного телефона. О том, какой путь прошли современные средства связи и можно ли заменить их на личное общение с близкими, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Скажите, для того, чтобы найти того, с кем пойти на свидание, конечно, без красивых фотографий в соцсетях не обойтись. Почему женщины так любят себя показывать? Ладно, допустим, там простая аватарка. А я знаю, что практически очень много девушек заказывают фотосессии в платьях, каких-то позах. Этому есть объяснение, почему мы так любим себя транслировать в Сети?

«Боже, какая я красотка!» Вот зачем женщины выкладывают множество фотографий в социальные сети-1

Ольга Блоцкая, консультант по декоративной косметике и парфюмерии:
Мне кажется, просто бывают такие моменты, когда ты выглядишь не очень. Ты, естественно, это не фотографируешь и никуда не выкладываешь. А бывает, когда и макияж, и прическа – все соответствует. Мне кажется, это просто такое мгновение жизни, которое очень хочется зафиксировать. Потом сама смотришь и думаешь: «Боже, какая я красотка!»

Алена Родовская:
Вы на аватарке улыбающаяся?

Ольга Блоцкая:
Смотря когда. Это тоже все под настроение. В основном я серьезная. И все думают, что я в жизни достаточно злой человек. Хотя в обычной жизни я такая позитивная, с хорошим чувством юмора, местами черного.

Рассчитываться в магазине и вести переписки. Возможна ли современная жизнь без мобильного телефона – подробнее здесь.

# Интернет # общество # Алена Родовская # Ольга Блоцкая # Фотофакт

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