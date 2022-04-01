«Боже, какая я красотка!» Вот зачем женщины выкладывают множество фотографий в социальные сети

Жизнь современного человека невозможно представить без мобильного телефона. О том, какой путь прошли современные средства связи и можно ли заменить их на личное общение с близкими, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Скажите, для того, чтобы найти того, с кем пойти на свидание, конечно, без красивых фотографий в соцсетях не обойтись. Почему женщины так любят себя показывать? Ладно, допустим, там простая аватарка. А я знаю, что практически очень много девушек заказывают фотосессии в платьях, каких-то позах. Этому есть объяснение, почему мы так любим себя транслировать в Сети?