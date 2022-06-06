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Минскую государственную недвижимость выставят на аукционы. Это будут неиспользуемые объекты

06 июня 2022 13:17
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Новости Беларуси. Уникальная возможность для столичных предпринимателей: начать свое дело с приобретения объектов государственного имущества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минскую государственную недвижимость выставят на аукционы. Это будут неиспользуемые объекты-1

Около 16 из них, находящихся в собственности Минска, запланировано вовлечь в 2022 году. Объекты неиспользуемого госимущества уже в ближайшее время выставят на продажу через аукционные электронные торги. Из них по восьми изолированным помещениям Заводского, Ленинского, Октябрьского и других столичных районов уже принято решение о продаже.

Минскую государственную недвижимость выставят на аукционы. Это будут неиспользуемые объекты-4

Светлана Нагорнова, заместитель председателя комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Большой интерес со стороны представителей малого и среднего бизнеса к нашим объектам недвижимости. Прошлые годы показали очень высокий интерес. Поэтому в этом году мы эту работу продолжили. Также мы заметили тенденцию на развитие внутреннего туризма, поэтому впервые за последние три года мы предлагаем к отчуждению три объекта, находящиеся в Минском районе.

Минскую государственную недвижимость выставят на аукционы. Это будут неиспользуемые объекты-7

Аукционы объявлены на июль-август 2022 года. Отследить всю необходимую информацию можно на официальных интернет-порталах Мингорисполкома и комитета по госимуществу Беларуси.

# Бизнес в Беларуси # общество # Светлана Нагорнова # Фотофакт

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