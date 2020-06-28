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Выздоровели более 45 тысяч пациентов. Статистика по коронавирусу в Беларуси на 28 июня

28 июня 2020 13:35
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Новости Беларуси. Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 28 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц более 45 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз.

По результатам лабораторной диагностики с положительным тестом зарегистрированы 61 475 человек.

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Количество проведенных исследований на COVID приближается к миллиону. Отметим, что в последние дни число новых случаев заражений снижается.

Выздоровели более 45 тысяч пациентов. Статистика по коронавирусу в Беларуси на 28 июня-1

К сожалению, иногда вирус оказывается сильнее. С момента вспышки заболевания на территории страны спасти не удалось 383 пациента, у которых коронавирусная инфекция протекала на фоне ряда хронических заболеваний.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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