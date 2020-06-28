Выздоровели более 45 тысяч пациентов. Статистика по коронавирусу в Беларуси на 28 июня

Новости Беларуси. Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 28 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц более 45 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз.

По результатам лабораторной диагностики с положительным тестом зарегистрированы 61 475 человек.

Олег Руммо: за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года

Количество проведенных исследований на COVID приближается к миллиону. Отметим, что в последние дни число новых случаев заражений снижается.