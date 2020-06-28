Хроника коронавируса в Беларуси. Цифры Минздрава на 28 июня

Новости Беларуси. В Беларуси к 28 июня закончили лечение от коронавируса и выписаны из учреждений здравоохранения 45 027 пациентов.

Согласно информации Минздрава, размещённой в Telegram-канале, в стране COVID-19 подтверждён у 61 475 человек. Умерли 383 пациента с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.

Всего в Беларуси сделано 979 800 тестов на COVID-19.