Хроника коронавируса в Беларуси. Цифры Минздрава на 28 июня

Новости Беларуси. В Беларуси к 28 июня закончили лечение от коронавируса и выписаны из учреждений здравоохранения 45 027 пациентов.
Согласно информации Минздрава, размещённой в Telegram-канале, в стране COVID-19 подтверждён у 61 475 человек. Умерли 383 пациента с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.
Всего в Беларуси сделано 979 800 тестов на COVID-19.
Ранее стало известно, что в Беларуси пациенты с коронавирусной инфекцией смогут бесплатно получать лекарства. Также можно получить за счёт бюджета лечебное питание – здесь подробности.