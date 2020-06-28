Сколько можно заработать в студотряде и какую работу нужно будет делать?

Новости Беларуси. 28 июня в Минске дан официальный старт третьему трудовому семестру, который посвящён 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В церемонии приняли участие более 400 человек со всей Беларуси. Уже сегодня молодые люди примутся за работу и на территории «Линии Сталина» высадят 75 хвойных деревьев, а также покрасят детскую площадку, благоустроят дорожки и окопы и помогут очистить технику от старой краски.

После чего ребят ждут на работу на ряде предприятий, в хозяйствах, на стройплощадках. Традиционно трудиться молодые люди будут на знаковых объектах.

Всего в 2020 году будет создано более 1500 студотрядов, где трудоустроят почти 30 тысяч человек.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

В этом году количество рабочих мест для бойцов студенческих отрядов заметно увеличено. Направления отрядов самые разные: от сельскохозяйственных и педагогических до сервисных и строительных. Кроме того, БРСМ продолжает реализацию ряда волонтерских проектов, в которых планируется задействовать еще порядка 40 тысяч человек.