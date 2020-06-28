В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек

Новости Беларуси. Ряды офицерского корпуса Беларуси пополнили выпускники Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне у курсантов был выпускной.

Лейтенантские погоны получили более 400 человек. Через месяц они станут в армейский строй во главе взводов и подразделений. Ежегодно государственная экзаменационная комиссия отмечает высокий уровень подготовки в академии. Двенадцать выпускников удостоены золотой медали, еще 20 – получили дипломы с отличием. Многие из ребят приняли участие в проведении военного парада 9 Мая в Минске.

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:

Конечно же, испытываю чувство большой радости, потому что действительно пополняем офицерский корпус Вооруженных Сил Республики Беларусь высокоподготовленными квалифицированными специалистами.