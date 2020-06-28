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В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек

28 июня 2020 11:56
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Новости Беларуси. Ряды офицерского корпуса Беларуси пополнили выпускники Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне у курсантов был выпускной.

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек-1

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек-3

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек-5

Лейтенантские погоны получили более 400 человек. Через месяц они станут в армейский строй во главе взводов и подразделений.

Ежегодно государственная экзаменационная комиссия отмечает высокий уровень подготовки в академии. Двенадцать выпускников удостоены золотой медали, еще 20 – получили дипломы с отличием. Многие из ребят приняли участие в проведении военного парада 9 Мая в Минске.

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек-8

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек-10

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек-12

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:
Конечно же, испытываю чувство большой радости, потому что действительно пополняем офицерский корпус Вооруженных Сил Республики Беларусь высокоподготовленными квалифицированными специалистами.

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек-15

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек-17

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек-19

Военная академия Беларуси входит в число крупнейших вузов нашей страны и обеспечивает потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах.

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Виктор Лисовский # Фотофакт

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