Выявлено более тысячи нарушений. Акция «Движение по правилам» проходит в Минской области

Новости Беларуси. В Минской области проходит профилактическая акция «Движение по правилам». В поле зрения – велосипедисты и пешеходы на средствах персональной мобильности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области проходит профилактическая акция «Движение по правилам». В поле зрения – велосипедисты и пешеходы на средствах персональной мобильности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В этот период сотрудники ГАИ проводят рейды на особо аварийных участках дорог и на нерегулируемых пешеходных переходах, вблизи мест массового пребывания людей. Помимо рейдовых мероприятий, правоохранители проведут информационно-разъяснительную работу среди населения, в трудовых коллективах, организациях и детских лагерях.
Александр Сулик, старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции Дзержинского РОВД:
Отрабатываются места концентрации ДТП с данными участниками, пешеходные переходы, в вечернее и ночное время загородные трассы на предмет нахождения на оживленных магистралях не обозначенных световозвращающими элементами пешеходов либо велосипедистов. Ежедневно фиксируются данные правонарушения, инспектора принимают все исчерпывающие меры, дабы не допустить дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения.
За время акции выявлено более 500 нарушений среди пешеходов, около 400 велосипедистов. Также к ответственности за непропуск пешеходов привлечено почти 150 водителей.