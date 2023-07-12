На Припяти спасли двух оленят. Малышей полтора месяца отпаивали молоком

Новости Беларуси. Шанс на жизнь и новый дом обрели оленята в Национальном парке «Припятский». Малышей сотрудники природоохранного учреждения случайно обнаружили в лесу весной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самки, вероятно, погибли, и детенышей могла постигнуть та же участь. Они были слишком малы, чтобы самостоятельно выжить в лесу. Специалисты установили: одному олененку было около месяца, второму – всего две недели. Они были так истощены, что не могли даже ходить.