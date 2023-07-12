Прямой эфир

На Припяти спасли двух оленят. Малышей полтора месяца отпаивали молоком

12 июля 2023 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Шанс на жизнь и новый дом обрели оленята в Национальном парке «Припятский». Малышей сотрудники природоохранного учреждения случайно обнаружили в лесу весной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Припяти спасли двух оленят. Малышей полтора месяца отпаивали молоком-1

Самки, вероятно, погибли, и детенышей могла постигнуть та же участь. Они были слишком малы, чтобы самостоятельно выжить в лесу. Специалисты установили: одному олененку было около месяца, второму – всего две недели. Они были так истощены, что не могли даже ходить.

На Припяти спасли двух оленят. Малышей полтора месяца отпаивали молоком-4

На Припяти спасли двух оленят. Малышей полтора месяца отпаивали молоком-6

Сотрудники сафари-парка полтора месяца отпаивали оленят молоком и заботились о них. Сегодня новые подопечные чувствуют себя гораздо лучше. Они подросли, окрепли и уже знакомятся с окружающим миром и другими обитателями национального парка.

# Человек и животные # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские аграрии оценили ущерб из-за жары и засухи
12 июля 2023 13:33

Белорусские аграрии оценили ущерб из-за жары и засухи

Забег в ползунках и велосипед победителю акции. Рассказываем о самых интересных локациях МВД в дни «Славянского базара»
12 июля 2023 11:48

Забег в ползунках и велосипед победителю акции. Рассказываем о самых интересных локациях МВД в дни «Славянского базара»

Предприниматели из Минска незаконно завладели семенным картофелем на 44 тысячи рублей
12 июля 2023 11:40

Предприниматели из Минска незаконно завладели семенным картофелем на 44 тысячи рублей