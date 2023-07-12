Белорусские аграрии оценили ущерб из-за жары и засухи

Новости Беларуси. Белорусские аграрии оценили потери сельскохозяйственных культур из-за жары и продолжительной засухи. Наибольший урон неблагоприятная погода нанесла озимому тритикале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта зерновая культура погибла на порядка 11 % посевной площади. В то же время наименьшие потери среди озимых у ячменя – около 4 %. Из этого следует, что наращивание площадей озимого ячменя и уменьшение озимого тритикале в дальнейшем поможет аграриям стабилизировать производство зерна. Стоит отметить, что в 2022-м удалось собрать рекордный урожай – около 11 миллионов тонн. В 2023 году итоги жатвы будут скромнее, тем не менее этот факт не пошатнет продовольственную безопасность нашей страны.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Больших проблем пока в стране не наблюдается. С учетом того, что у нас остаток кормового зерна был порядка 900 тысяч на 1 июля у сельскохозяйственных организаций и перерабатывающей промышленности, то при условии докупки из-за пределов (в первую очередь Российской Федерации) порядка 500 тысяч тонн зерна, мы вполне сможем все направления, в том числе и общественное животноводство, закрыть по зерну.