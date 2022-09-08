Конный рыцарский турнир, штурм крепости. Фестиваль «Мінск старажытны» приглашает гостей
Отмечаем день рождения столицы. Празднования уже начались, хотя основные мероприятия намечены на следующие выходные. Расскажем, куда сходить и что посмотреть. 150 мероприятий запланировано в Минске на весь период празднования, это и фестивали, и районные мероприятия, культурные, спортивные, развлекательные программы, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Говорим о самых ярких мероприятиях в рамках празднования Дня города. Одним из них станет фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны». Конный рыцарский турнир, штурм крепости, массовые сражения рыцарей, турнир лучников, концертная программа – это далеко не полный список зрелищ.
Спасибо, что пришли в образе. Я так понимаю, в образе минчанина, нашего прекрасного предка. Кого-то конкретно или это такой достаточно распространенный образ?
Игорь Усенко, режиссер программ исторических реконструкций:
Ну, конечно же, конкретно. Потому что это образ нашего войта городского. Главы, который после присуждения Минску Магдебургского права и возглавлял городскую администрацию.
Екатерина Забенько:
Ну так сразу! Когда выбирали себе костюм, выбрали себе кого-то постатуснее, чтобы не мелочиться.
Игорь Усенко:
Именно так! Поскольку в «Мінск Старажытны» я являюсь и автором, и режиссером, и художественным руководителем, он насыщен яркими событиями благодаря истории Минска. А она насчитывает 10 веков с момента упоминания в летописи. И вот эти 10 веков будут отражаться в нашем фестивальном движении, в нашей программе. И все, что зрители увидят, – это будет для них, я уверен, незабываемо и ярко.
Екатерина Забенько:
Площадка. Расскажите, где все будет происходить?
Игорь Усенко:
Территория – это перекресток проспекта Победителей и Машерова.
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Зеленая зона.
Игорь Усенко:
Зеленая зона. Не буду утверждать, что это место нашей битвы на Немиге, но плюс-минус оно соответствует. И оно историческое само по себе. Вы представьте: историческое место – раз. Тут стела, посвященная Победе в Великой Отечественной – два. Тут у нас здание, где написано «Минск – город-герой» – три. Тут Свислочь, река, Немига. Все вместе!
Екатерина Забенько:
Как дома будете себя там ощущать.
Игорь Усенко:
Да! Это уже родное место!
Виталий Брель:
Даже сейчас минчане и гости могут увидеть уже построенный городок для данного мероприятия.
Екатерина Забенько:
Все будут так же красиво одеты, как вы, Игорь Сергеевич?
Игорь Усенко:
В соответствии со своими эпохами будут одеты очень ярко и красиво. Раньше не было такой скромности и какой-то жесткой стилистики. Раньше все одевались, причем каждая деревня в свои цвета и орнаменты. И то же самое здесь. Раннее Средневековье, Высокое, Позднее. Потом начинается шляхетство, потом наполеоника. В общем, все это будет очень выразительно!
Екатерина Забенько:
А у всех участников есть возможность так красиво облачиться?
Игорь Усенко:
Вынужден сказать, что это стоит дорого. Поэтому костюм накапливается годами.
Екатерина Забенько:
Виталий Петрович, я знаю, что минчане любят такие события. И вы, наверное, не задумываясь, включили его в план мероприятий празднования Дня города?
Виталий Брель:
Конечно! Во-первых, правильно было сказано – два года перерыва. И в принципе, почему он не должен начаться в 955-летие Минска, где будут отражены все эпохи, начиная с X века? И правильно сказали: будет X век, будет и Первая мировая, и Вторая мировая, и 1812 год. И вся палитра краски, все то, что проходило на территории не только Минска, но и нашей страны. Это очень важно. Чтобы увидели минчане, гости столицы и окунулись в тот дух, в ту атмосферу. Ведь кроме того, что они увидят яркие костюмы и постановки тех или иных сражений, это можно будет подойти, не только сфотографироваться, но и проскакать, выстрелить и попробовать ту кухню, которая будет там же готовиться. Это очень интересно!
Екатерина Забенько:
Еда тоже будет?
Игорь Усенко:
Еда-то будет. Только в данном случае реконструкторы, конечно, не готовят на всех, но детей угощать будут.
Ностальгия по советскому наследию. Чем удивит экспозиция «Мое имя – Минск» – подробнее здесь.