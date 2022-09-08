Конный рыцарский турнир, штурм крепости. Фестиваль «Мінск старажытны» приглашает гостей

Отмечаем день рождения столицы. Празднования уже начались, хотя основные мероприятия намечены на следующие выходные. Расскажем, куда сходить и что посмотреть. 150 мероприятий запланировано в Минске на весь период празднования, это и фестивали, и районные мероприятия, культурные, спортивные, развлекательные программы, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Говорим о самых ярких мероприятиях в рамках празднования Дня города. Одним из них станет фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны». Конный рыцарский турнир, штурм крепости, массовые сражения рыцарей, турнир лучников, концертная программа – это далеко не полный список зрелищ. Спасибо, что пришли в образе. Я так понимаю, в образе минчанина, нашего прекрасного предка. Кого-то конкретно или это такой достаточно распространенный образ?

Игорь Усенко, режиссер программ исторических реконструкций:

Ну, конечно же, конкретно. Потому что это образ нашего войта городского. Главы, который после присуждения Минску Магдебургского права и возглавлял городскую администрацию. Екатерина Забенько:

Ну так сразу! Когда выбирали себе костюм, выбрали себе кого-то постатуснее, чтобы не мелочиться. Игорь Усенко:

Именно так! Поскольку в «Мінск Старажытны» я являюсь и автором, и режиссером, и художественным руководителем, он насыщен яркими событиями благодаря истории Минска. А она насчитывает 10 веков с момента упоминания в летописи. И вот эти 10 веков будут отражаться в нашем фестивальном движении, в нашей программе. И все, что зрители увидят, – это будет для них, я уверен, незабываемо и ярко. Екатерина Забенько:

Площадка. Расскажите, где все будет происходить? Игорь Усенко:

Территория – это перекресток проспекта Победителей и Машерова.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Зеленая зона. Игорь Усенко:

Зеленая зона. Не буду утверждать, что это место нашей битвы на Немиге, но плюс-минус оно соответствует. И оно историческое само по себе. Вы представьте: историческое место – раз. Тут стела, посвященная Победе в Великой Отечественной – два. Тут у нас здание, где написано «Минск – город-герой» – три. Тут Свислочь, река, Немига. Все вместе! Екатерина Забенько:

Как дома будете себя там ощущать. Игорь Усенко:

Да! Это уже родное место! Виталий Брель:

Даже сейчас минчане и гости могут увидеть уже построенный городок для данного мероприятия. Екатерина Забенько:

Все будут так же красиво одеты, как вы, Игорь Сергеевич?

Игорь Усенко:

В соответствии со своими эпохами будут одеты очень ярко и красиво. Раньше не было такой скромности и какой-то жесткой стилистики. Раньше все одевались, причем каждая деревня в свои цвета и орнаменты. И то же самое здесь. Раннее Средневековье, Высокое, Позднее. Потом начинается шляхетство, потом наполеоника. В общем, все это будет очень выразительно! Екатерина Забенько:

А у всех участников есть возможность так красиво облачиться? Игорь Усенко:

Вынужден сказать, что это стоит дорого. Поэтому костюм накапливается годами. Екатерина Забенько:

Виталий Петрович, я знаю, что минчане любят такие события. И вы, наверное, не задумываясь, включили его в план мероприятий празднования Дня города?