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«Развить у детей-дошкольников алгоритмическое мышление». ПВТ готовит айтишников уже с детского сада

08 сентября 2022 16:13
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Новости Беларуси. Ставку на информационные технологии сделали в Борисове. Ясли-сад № 36 стал площадкой для уникального образовательного проекта «Информатика без розетки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Инициатором выступил Парк высоких технологий

Как же учат малышей и какие уроки в расписании, узнала Влада Родовская.

«Развить у детей-дошкольников алгоритмическое мышление». ПВТ готовит айтишников уже с детского сада-1

Современные дети не понаслышке знают, что такое мир высоких технологий. И в гаджетах начинают разбираться с самого маленького возраста. Притом легко и запросто. Поэтому Парк высоких технологий минус превратил в плюс и разработал проект «Информатика без розетки». А попробовать на себе новые течения в образовании деток решили педагоги борисовского ясли-сада № 36.

«Развить у детей-дошкольников алгоритмическое мышление». ПВТ готовит айтишников уже с детского сада-4

Галина Миронова, заместитель заведующего по основной деятельности ясли-сада № 36:
Парк высоких технологий поставил цель – развить у детей-дошкольников алгоритмическое мышление и подготовить их к обучению информатике в школе. И, собственно, весь проект на это и направлен. Это был эксперимент.

«Развить у детей-дошкольников алгоритмическое мышление». ПВТ готовит айтишников уже с детского сада-7

Перед вами два обруча. Но эти обручи пересечены. Видите?
Да!

«Развить у детей-дошкольников алгоритмическое мышление». ПВТ готовит айтишников уже с детского сада-10

Лабиринты, ребусы, логические задачки – все обретенные навыки можно будет использовать в информатике при создании программ. Занятия проходят так, чтобы юные айтишники точно не заскучали. И что немаловажно, все оборудование из подручных средств.

Подробности в видеоматериале.

# Детские сады в Беларуси # общество # Влада Родовская # Галина Миронова # Оксана Верховодко # Ольга Тупик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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