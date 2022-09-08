«Развить у детей-дошкольников алгоритмическое мышление». ПВТ готовит айтишников уже с детского сада

Новости Беларуси. Ставку на информационные технологии сделали в Борисове. Ясли-сад № 36 стал площадкой для уникального образовательного проекта «Информатика без розетки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Инициатором выступил Парк высоких технологий Как же учат малышей и какие уроки в расписании, узнала Влада Родовская.

Современные дети не понаслышке знают, что такое мир высоких технологий. И в гаджетах начинают разбираться с самого маленького возраста. Притом легко и запросто. Поэтому Парк высоких технологий минус превратил в плюс и разработал проект «Информатика без розетки». А попробовать на себе новые течения в образовании деток решили педагоги борисовского ясли-сада № 36.

Галина Миронова, заместитель заведующего по основной деятельности ясли-сада № 36:

Парк высоких технологий поставил цель – развить у детей-дошкольников алгоритмическое мышление и подготовить их к обучению информатике в школе. И, собственно, весь проект на это и направлен. Это был эксперимент.

– Перед вами два обруча. Но эти обручи пересечены. Видите?

– Да!